RETACITOS #3Ene

Resulta verdaderamente insólito y patético, que mientras en todos los niveles del alto gobierno del régimen, existe gran preocupación debido al repunte que comienza a observarse y que ha sido reconocido como una nueva oleada del Covid-19 en el país, cuyas consecuencias podrían ser catastróficas, denuncian vecinos de las Colinas de Santa Rosa, en Barquisimeto, que el sábado 19 de diciembre, al parecer en la quinta Hendrina, casa oficial del Gobernador del Estado Lara, dizque se armó tremendo bonche que comenzó a las 9:00 p.m y culminó a las 6:00 am del día domingo, afirman los trasnochados vecinos, que aquello parecía una fiesta patronal de pueblo, con grupos folklóricos y orquestas, sin que hasta ahora se sepa si estaban celebrando algún cumpleaños o el triunfo del 6D. Pero para ponerle la guinda a tremenda torta, a eso de las 5:00 am empezaron a tomar la calle, gritando y vociferando consignas a favor del inquilino temporal de Miraflores y sus acólitos. Los vecinos denuncian que pasaron una noche terrible, sin saber a quién acudir para denunciar este abuso y violación a las normas de convivencia que están vigentes en la ciudad, presentando la queja correspondiente, de manera que le pusieran un parao a semejante desorden. Por eso hoy se están preguntando: ¿Aún existen leyes en nuestra vapuleada Venezuela, que permitan poner coto a este tipo de abusos de funcionarios oficiales abusadores e irresponsables? ¿Acaso vamos en camino que al igual que en el lejano Oeste, obligue a las personas a tener que tomarse la justicia por sus propias manos”. Por supuesto, según los testigos, allí brillaban por su ausencia las mascarillas, el distanciamiento físico y demás medidas de bioseguridad contra el Covid-19. Luego no se quejen del aumento de los contagios en Barquisimeto.

*****

La semana pasada denunciamos en esta sección el enorme trajín, al que tenían que enfrentarse los transportistas de alimentos, que venían desde los estado andinos hasta Caracas, en los cada vez más numerosos puntos de control en las vías, donde son víctimas del pago de peajes, coimas, vacunas, chantajes o como se quiera llamar, situación que no se atreven a denunciar porque corren el riesgo que luego les retengan los vehículos y les hagan perder los productos, en su mayoría perecederos. Pues bien, al parecer el aumento de las denuncias en torno a esta situación, parece haber llegado hasta los altos niveles del Ministerio de Transporte, el pasado lunes el Viceministro de ese despacho, Claudio Farías, tras admitir la existencia de muchas irregularidades y quejas con estos puntos de control, muchos de ellos ni siquiera oficialmente autorizados, hizo un llamado público a los usuarios para que denuncien las irregularidades y atropellos a la que son sometidos por los funcionarios de los distintos cuerpos de seguridad, poniendo a disposición de los usuarios el 0800-INFOVIA y @0800Infovia, donde pueden tener la plena seguridad que sus denuncias serán recibidas de manera confidencial, ya que la intención del Ejecutivo es ponerle coto a este tipo de actuaciones, a través de las cuales solamente se está logrando que se le pierda el respeto a las autoridades y que llegue a la conclusión, que es más peligroso caer en las manos de estos funcionarios en los puntos de control, que en manos de unos facinerosos o delincuentes en los barrios. Ojalá que las promesas del viceministro Arias, no se queden solo en para retórica, ya que las palabras se las lleva el viento; pero además luego de haber formulado el planteamiento de manera pública, ha adquirido un compromiso ante el país, de tal manera que si no cumple, su responsabilidad y seriedad van a quedar muy comprometidas, así que a ponerse los patines y a cumplirse al soberano.

Pero lamentablemente esta exhortación no ha llegado hasta los oídos de los policías metropolitanos de Barquisimeto, quienes al parecer montan los puntos de control en cualquier calle de la capital musical de Venezuela, no con la intención de resguardar el orden, garantizar la seguridad de los ciudadanos, sino que por el contrario, supuestamente es para para matraquear y redondearse los pírricos salarios que perciben por parte del Ejecutivo. El pasado jueves 31 a las 6:00 am un conductor transportaba a una enfermera a una vivienda, donde presta el servicio de cuidado profesional a personas que padecen de Covid-19, en la ruta lo detuvieron dos funcionarios policiales y lo emplazaron a que tenía que darles 2 dólares, o sea más de 2 millones 200 mil bolívares para dejarlo pasar, el chofer dijo que no tenía dólares y lo amenazaron con detenerle el vehículo y en este estira y encoge pasaron varios minutos, hasta que el propietario del vehículo admitió que por cuestiones de seguridad personal, cargaba siempre una “caleta” de 10 dólares, para su fortuna los funcionarios no eran agalludos porque lo han podido tumbar completo, entonces le dijeron, “no te preocupes, dame los 10 dólares y te damos vuelto” ¿Qué talco?. O sea, no solamente están cometiendo un delito de extorsionar a las personas, les entorpecen en sus labores y además tienen el tupé de cobrarse y darle vuelto a los afectados, después de conocer experiencia real, no debería causar sorpresa, que en un futuro tengan sus propios puntos de venta. La persona enferma comentó, “quiere decir que si estos funcionarios irresponsables no dejan pasar a la enfermera, quien me inyecta y me controla del Covid-19, puedo perder hasta la vida”. La verdad que no hay derecho. O{ido al tambor Viceministro Farías, esto está pasando en Barquisimeto, a la vita de todo el mundo y con la mayor impunidad.

*****

De acuerdo con las informaciones que nos llegan, parece que los comentarios hechos en esta sección en relación con la Consulta Popular, parece que produjeron algún disgusto o malestar entre dirigentes de las organizaciones mencionadas, pero todos saben que son hechos irrefutables y que no existen los medios para desvirtuarlos, porque son muchas las personas que participaron en las reuniones y bien se sabe que en estos eventos, donde participan más de dos personas, cualquier puede filtrar las informaciones, sobre todo si han sido perjudicados con las decisiones adoptadas, como es el caso denunciado la semana pasada. En todo caso, como lo repito en forma recurrente, nuestro mayor respeto es para con los lectores de esta sección, quienes han confiado durante tantos años, que aquí se mantiene la objetividad ya que no tenemos compromisos políticos, económicos ni de ningún otro tipo con partidos ni con dirigentes, de tal manera que ello nos da la más completa y total libertad de decir las cosas por la calle del medio, sin edulcorantes. De tal manera que si se sienten ofendidos, la mejor forma de aclarar los malos entendidos es presentar al país, con datos creíbles y confiables, cual fue el destino que se le dio a los cuantiosos recursos que se erogaron para este proceso, ya que al parecer, el consenso que existe es no “jurungar mucho ese muerto”, echarle tierrita ya que saben que el pueblo tiene memoria frágil, y que al cabo de un mes ya la gente no se recordará del asunto; sin embargo, quienes de alguna manera ejercemos contraloría social honesta y sin ningún tipo de mediatización, de vez en cuanto volveremos con esta historia y no nos vamos a cansar de solicitar que se presente este balance que a todos, sobre todo los partidos más pequeños y que dejaron por fuera, les gustaría conocer. Todos me conocen, muchos personalmente y de mi actitud cuando las cosas se han mal.

Pero así como hay la gente que se molestó con los comentarios, hay una gran mayoría de la sociedad civil que estima que este tipo de cosas hay que “ponerle un parao”, no se pueden seguir permitiendo, porque cada acción, cada actividad en la agenda de lucha para el restablecimiento del orden democrático en Venezuela, implica mayor sensatez, el manejo coherente del ejercicio de la política. Obviamente que este tipo de hechos irregulares, debe llamar a la reflexión y a la necesidad de cambios, renovación, caras nuevas, ya que si no se maneja la política en función de los verdaderos intereses y de las necesidades del país, muy difícilmente vamos a lograr el proceso de transición, de allí el compromiso de esta sección de decirle a la gente lo que pasa, duélale a quien le duela, porque realmente nos estamos jugando el futuro del país, de las generaciones por venir, de nuestros hijos y nietos, de allí que no se puede continuar andando en la “cuerda floja” con una doble posición, como acaba de ocurrir con el caso de AD que se abstienen de votar a favor de la reforma del Estatuto de la Transición, pero sus voceros a través de los medios y de las redes declaran que apoyan a Guaidó y respaldan la continuidad de la Asamblea Nacional, lo que por supuesto ha dejado a muchos patidifuso, porque o eres marisco o eres molusco, no hay términos medios, manteniendo una ambigüedad muy destructiva, pero muy beneficiosa para ellos. Los cierto es que se terminó el año, comienza el 2021 con muchos retos y compromisos y la rendición de cuentas que muchos temen hacer, pero como lo hemos repetido hasta la saciedad, primero deben estar los intereses de Venezuela, luego los políticos y partidistas y en último lugar los personales, no a la inversa.

*****

Por cierto, ya culminado el 2020 hemos estado consultando a algunos sectores de la sociedad civil para conocer, de primera mano, cuáles fueron los servicios peor calificados por la población larense durante el año que acaba de finalizar, resultando que el premio mayor se lo ganó Gas Lara, con la peor calificación en cuanto a cumplimiento, a la entrega del producto y atención de los usuarios; mientras que en cuando a la gestión gerencial ineficiente el presidente de Transguiso ocupa la posición de honor , por sus actuaciones personalistas, ambición con el respaldo irrestricto de Carmelina, por lo cual es uno de los “intocables” con el cual el gober no se puede meter, recordándose su actuación con uno de los conductores de una unidad, al que pretendió bajar del bus y según los testigos se fueron a las manos y el jefecito recibió la peor parte por las condiciones en las que se e4ncontraba, que no eran las más ortodoxas, según los testigos que llenaban la unidad, teniendo que intervenir un guardaespalda para poner fin a la riña; un tercer caso que no puede quedar al margen de esta evaluación que hace el pueblo, es Corpoelec Lara, cuyos cuentos historias permitirían escribir un libro, e incluso la sociedad civil con EL IMPULSO a la cabeza han creado el premio “El Kilovatín de Oro” para el sector que mayor numero de fallas eléctricas registre durante un período determinado, que ya es mucho decir su incapacidad e ineficiencia; por supuesto que Hidrobarro no se puede quedar por fuera por la mala calidad del servicio y por el comportamiento del jefecito en contra del personal de la empresa, contra quienes mantiene una persecución y acoso, como lo hemos denunciado en esta sección; y el suministro de gasolina por parte de las estaciones de servicio de la entidad también recibieron una total descalificación, no solamente por la falta de combustible, que no es su responsabilidad, sino por el maltrato contra las personas que van a realizar sus colas para cargar combustible. Así que hay mucho que mejorar en este 2021.

*****

A nuestra mesa de redacción llega un comentario del Dr. Adelis Vargas, quien hace referencia a los señalamientos que hicimos la semana pasada en torno a la posibilidad real de la expansión del Covid-19, agradeciendo sus comentarios favorables, profesional que dice haber trabajado con Lepra, Leishmaniasis y otras enfermedades infectó-contagiosas en Lara y Yaracuy, con experiencia de haber trabajado en las emergencias. Expone que nuestro comentario de salud “lo refuerzo con el axioma de un libro Británico de “Estadísticas en Reversa” el cual siempre cito:

“Por cada mil (1000) del común hay un evento especial. No es que van a haber mil eventos especiales y un solo caso del común de las estadísticas. Ahora bien, si hay un evento especial, deben haber miles del común que no se registran por diferentes motivos y a los cuales hay que buscar y analizar”. Señala el especialista que eso está pasando y por eso es el ataque a los medios que siempre están informando la verdad tal cual como la ven. A manera de ejemplos: Casos de oficiales asesinados por el hampa, donde así escondan estadísticas, y deben de haber miles del común víctimas de ese flagelo. “Igual sería para esa gran luchadora y defensora de los derechos del pueblo en la AN, Dip Bolivia Suárez, que es un caso especial, pero deben de haber miles de casos comunes pasando esa penuria”. Por otro lado lo de una Comisión de Estrategia de Altura de la Oposición los cuales se han hecho de la vista gorda desde hace años que he insistido en esto. De allí tantas metidas de patas, así traigan y que asesores Supermanes. Estimado Dr. Vargas, esta sección la puede leer en elimpulso.com, sección opinión y en mi blog: retacitosjbs.wordpress.com todos los domingos a partir de las 7 de la mañana. Mi Email es; [email protected] y [email protected],com. Puede escribirme por allí cuando quiera. Siempre a su orden.

*****

Los juristas lo han denominado como un nuevo “ parto de los montes”, que pone en entredicho la carencia imparcialidad de la justicia en Venezuela, La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, acordó en un período de menos de tres horas, desde el momento en que se introdujo la petición y la hora en que se anuncia la sentencia, declarar nula la presunta “Reforma Parcial del Estatuto que rige la Transición a la Democracia para Restablecer la Vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”,, con la agravante que ordena al Ministerio Público realizar las investigaciones penales sobre el caso, es decir que gira instrucciones para que metan preso a los diputados participantes en la sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional legítima. Asimismo, la sentencia del bufete de Miraflores como denominan al TSJ los dirigentes opositores, declara írrita y carente de validez y eficacia jurídica cualquier actuación realizada por los diputados que hoy usurpan las funciones de la Junta Directiva del Órgano Legislativo Nacional, con el propósito de perpetuar, extender, continuar o prorrogar con la investidura o la condición de diputados o diputadas a la Asamblea Nacional de aquellos ciudadanos que lo fueron para el periodo legislativo nacional por fenecer y con ello atentar o menoscabar la instalación de los diputados y diputadas a la Asamblea Nacional para el nuevo período constitucional 2021 – 2026, a iniciarse el próximo 05 de enero de 2021. La principal lectura que esta acción revela, es que tenían lista y firmada la sentencia, esperando solamente la justificación ofrecida por un grupo de “pseudodiputados” electos con cerca de un 20% de participación, quienes no representan a nadie y donde ni siquiera se respetó el el principio del respeto a las minorías. Así que amanecerá y veremos.

*****

Pero como si fuera poco también se lanzó al ruedo Carmelina, ahora flamante ministra, a ofrecer una conferencia de prensa donde denunció la existencia de todo operativo de boicot por parte de la oposición para sabotear la instalación de la nueva Asamblea Nacional, desconocida no solamente por el 80% de los venezolanos que se abstuvieron en participar, sino también de buena parte de la comunidad internacional, que sigue reconociendo a Guaidó como presidente interino y a la legítima Asamblea electa en el 2015 por más de 14 millones de personas, como la única institución legítimamente constituida. Por supuesto durante esta RP se pusieron en evidencia las grandes contradicciones que hay en el seno del propio gobierno; sin embargo, la ex gobernadora de Lara no perdió la oportunidad para descalificar al líder de Voluntad Popular Leopoldo López, a quien acusó de andar promoviendo un movimiento para desestabilizar a Venezuela, con financiamiento internacional del comisario Iván Simonovis, quien no tardó en responderle y expresarle que seguiría adelante con lo que sabe hacer, investigar los hechos de corrupción de numerosos funcionarios del gobierno revolucionario, quienes no solamente se dilapidaron más de US$ 960 mil millones, sino que destruyeron la economía del ´país y a la principal industria que le permitía obtener el 95% de ingresos en divisas a través de la renta petrolera. La verdad es que cuando escuchamos a funcionarios como Carmelina hablar de los “logros” de la revolución en estos 21 años, no volteamos hacia los numeritos de ENCOVI y recordamos que el 97% de la población está en condiciones de pobreza de ingresos; el sistema de salud está desahuciado, al igual que la educación, los servicios de agua, electricidad y gas no funcionan y hoy la gente cocina con leña, pero para los funcionarios públicos estos son inventos de la oposición.

*****

Por cierto no causó ninguna sorpresa las afirmaciones del general del ministerio de Alimentación, a través de un video que se hizo viral, donde el funcionario admite y reconoce lo que ya todo el mundo sabía, que muchas de las ofertas de bonos, de alimentos, de pernil, la flexibilización de la cuarentena, tenía como objetivo obligar a la gente a salir a votar en las elecciones del 6D, echándole tremendo regaño a los funcionarios del despacho en las regiones, que son los que han tenido que darle la cara a la gente ante el engaño con los perniles, emplazándolos a “comportarse a la altura” y sugiriéndoles que no les paren a las protestas, recordándoles que ya diciembre iba a terminal y que para fin de año ya nadie se acordaría del asunto, señaló que el inquilino temporal de Miraflores ofreció los perniles “porque era necesario , había que sacar la gente a votar, fue una estrategia arriesgada pero necesaria; cálmense o me avisan y entregan el cargo”. Por supuesto que está completamente equivocado este jefecito, cuando asegura que la gente se olvidará de este asunto, pero no es verdad, y la prueba más evidente la tuvieron con los resultados de las elecciones, donde el pueblo venezolano se quedó en su casa y no se dejó engañar con la oferta de los perniles, por supuesto es muy cómodo estar pegando gritos desde una gran oficina con aire acondicionado en la capital de la República, mientras en las regiones los subalternos son los que tienen que soportar el chaparrón.

*****

Persiste el malestar y los reclamos contra la empresa de televisión por cable Simple TV, ya que la mayoría de las personas que han decidido contratar alguno de los planes, incluyendo los más caros, no encuentran respuestas a sus inquietudes, a sus preguntas sobre el funcionamiento de los planes, ya que se trata de un sistema robotizado que responde solamente aquello para lo que fue programado, pero llega un momento en que se tranca el serrucho y el cliente se queda con las dudas, además con una gran molestia y frustración, porque aun cuando está pagando una gran cantidad de dinero en divisas o su equivalente en bolívares, no encuentra quien le resuelva sus problemas. En Barquisimeto hemos recibido varias quejas, y el el principal problema es que la empresa aún no tiene oficinas en ninguno de los 23 estado del país, tampoco se sabe si en algún momento las van a instalar, de allí que el problema para la gente del interior es mucho mayor que el de aquellos que viven en la capital y es muy probable que en Caracas puedan hablar con alguien de carne y hueso y no con una maquina. En fin son muchos los problemas que tienen que resolver los gerentes y ejecutivos de Simple, ya que de lo contrario se les podría complicar el panorama y pudiera producirse un retiro masivo de la gente al no obtener solución para sus problemas.

*****

Espero y confío en que todos los amigos y seguidores de esta sección, hayan recibido el nuevo año con salud y muchas esperanzas de que todo vaya mejor, que no sea tan traumático como el que se acaba de ir y que nos traiga las mejores cosas que este noble pueblo se merece.

Juan Bautista Salas