OPINIÓN Lectura: Río #5Ene

El tema del río sirve para que tres observadores de tiempos diferentes nos den su apreciación. Heráclito emitió la observación que sigue: “no bajarás dos veces al mismo río.” El agua que es el río siempre está en movimiento en su eterno correr, nadie, según Heráclito, si lo cruza dos veces ha cruzado la misma agua. El sentido del río es caudal de agua en perpetuo desplazarse por un cauce. El río es corriente de agua, el cauce no es el río. Bañarse, por ejemplo, dos veces en el agua del río, no es bañarse en la misma agua. La segunda vez no es el río, es otro río.

Jorge Manrique escribió: “Coplas por la muerte de su padre.” La primera parte de la tercera copla, expone: “Nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir.” El río como la vida es un continuo movimiento. La vida como el río tiene su fin, el río en el mar. La vida con la muerte. La vida para Manrique son los ríos. El río deja de ser en el mar, la vida deja de ser si se interrumpe la respiración.

Una tercera observación acerca del tiempo es del escritor Jorge Luis Borges quien compara al tiempo con el río. Tenemos de nuevo el río como elemento comparativo, pero esta vez con el tiempo. Hay toda una trágica comparación del tiempo con el río, con el tigre y con el fuego. Pero dejemos que sea en las palabras de Borges que tengamos la versión trágica de su concepción del tiempo. Textualmente Borges nos manifiesta: “El tiempo es la sustancia de lo que estoy hecho. El tiempo es un río que me arrebata, pero yo soy el río; es un tigre que me destroza, pero yo soy el tigre; es un fuego que me consume, pero yo doy el fuego. El mundo, desgraciadamente, es real; yo, desgraciadamente, soy Borges.

La vida de Borges le arrebata el río; la destroza un tigre; la consume el fuego. Todo esto es para Borges el tiempo. El río, pues, no es el mismo para Heráclito. Es la vida para Jorge Manrique. Es el tiempo para Jorge Luis Borges.

Carlos Mujica

[email protected]

@carlosmujica928