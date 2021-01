Sector privado aún sin acuerdo con autoridades del agua y aseo urbano

El año pasado no se pudo concretar un acuerdo, entre las empresas que prestan los servicios de agua y aseo, en Barquisimeto, con los representantes del sector privado. Y se espera lograrlo en los próximos días.

Consultado al respecto, el ingeniero Giorgio Reni, presidente de Fedecámaras-Lara, dijo que los suscriptores no se niegan a pagar el precio de cada uno de éstos servicios, pero lo que se plantea es que no se siga utilizando el promedio histórico porque no es justificable.

En cuanto al agua, que corresponde a Hidrolara, se ha podido determinar que el 80 por ciento de los suscriptores del sector privado no tienen medidores para determinar el consumo del líquido. Además, el suministro es deficiente.

Y en relación al aseo urbano y domiciliario, las tarifas tienen que ser ajustadas al servicio que se presta, ya que los montos que se han establecido son arbitrariamente muy elevados.

El sector privado está dispuesto a pagar los precios de estos servicios, siempre y cuando se ajusten a la realidad, expresó el dirigente empresarial. Y esperamos que el acuerdo se haga lo más pronto posible.