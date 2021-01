OPINIÓN Red de Instituciones Larenses: Qué está pasando con el dólar (Parte IV) #6Ene

Comenzamos un nuevo ciclo en la inexorable continuidad de lo que hemos denominado tiempo, que podríamos denominar “El Año de la Esperanza,” sintiendo la satisfacción del deber cumplido siguiendo el dictado de nuestros principios y valores. Con altruismo demostrado colaboramos en la construcción de un mejor país aportando soluciones que permiten corregir los errores que crearon la grave problemática que destruye la calidad de vida de los venezolanos. Cumpliendo con nuestra Visión y Misión y por instrucciones de algunos integrantes de la Red, transcribo la última parte del documento redactado por el economista y profesor universitario Gerardo Álvarez, distinguido integrante de la “Red de Instituciones Larense” que enaltece el patrimonio de la institución de instituciones, como organización inédita en el mundo. Cito:

“Es importante señalar que durante los meses de noviembre y diciembre la inyección de dinero por este concepto no se había visto nunca antes, quizás por la cercanía al proceso electoral y este aumento en el circulante ha tenido sus efectos inmediatos tanto en el sistema de precios como en el valor de la divisa norteamericana. De acuerdo con la empresa Ecoanalítica, noviembre ha sido el mes de más alta inflación en el año registrando un 70% y de acuerdo con la aplicación monitor dólar, el 26 de noviembre superó el millón de bolívares, por primera vez en la desordenada y anárquica historia cambiaria del país. Pero resulta que el dólar oficial, el estimado por el propio Banco Central también superó el millón de bolívares, en un inexplicable afán para no quedarse rezagado, hecho este que atenta abiertamente contra la lógica y el razonamiento económico. En suma, esta desbocada inyección de dinero inorgánico, nunca antes vista, sin respaldo en la producción nacional ha desquiciado los precios de los bienes y servicios y ha potenciado la devaluación de la moneda a cifras que aún no concluyen. Si el gobierno continua, y lo seguirá haciendo, con esta colosal Indisciplina fiscal inyectando tanto dinero a la circulación, es evidente que tanto la hiperinflación como el dólar continuarán su ritmo ascendente. Si sigue la relativa escasez de dólares en efectivo su precio se incrementará y si persiste la disminución abrupta de los ingresos petroleros como en efecto va a suceder, no hay duda que seguirá aumentado el precio de la divisa norteamericana. No podemos presagiar hasta qué monto podría llegar, pero inferimos que su precio será muy superior al actual que, per se, resulta ser el más elevado de esta desordenada y anárquica historia cambiaria venezolana.” Fin de la Cita.

Profundo regocijo invade a las organizaciones que conforman la “Red de Instituciones Larenses” por la llegada a su 117aniversarioel decano de la prensa nacional…el diario

“El Impulso”.

Eterno el agradecimiento que profesamos a la junta directiva y a su personal pues sin su solidaridad, apoyo y colaboración difícilmente hubiésemos podido sortear los obstáculos y dificultades que enfrentamos al inicio de nuestras actividades.

Llegue a Gisela, Juancho y a Carlos Eduardo Carmona; a todos y cada uno de los integrantes del personal de la corporación convertida en la universidad en post grado de la difícil profesión del periodismo, un fuerte abrazo con el deseo por su bienestar y larga vida para el diario símbolo de la defensa de la libertad de expresión de aquellos a quienes se ha pretendido conculcar.

Maximiliano Pérez Apóstol