RETACITOS #10Ene

Verdaderamente demoledores, contundentes e irrefutables los resultados de la encuesta realizada por Elimpulso.com, siempre a la vanguardia a la hora de tocar los temas que le interesan a la mayoría de los venezolanos, al preguntar a través de sus redes a la población: “¿Reconoces a la Asamblea Nacional instalada este martes por el régimen de Maduro?”, el 92% de las personas encuestadas a través de Instagram respondieron que NO, mientras que solo un 8% dio una respuesta positiva; mientras que en Telegram los resultados se repitieron en forma inequívoca, el 92% señaló NO reconocer a la ilegítima AN, mientras que solo un 8% respondió positivamente. Estos resultados coinciden plenamente con los niveles de abstención registrado durante el domingo 6D, cuando la mayoría de los venezolanos se quedó en su casa, los centros de votación estuvieron vacíos durante todo el día, lo que obligó a algunos dirigentes de base a enviar audios amenazando con quitarles las cajas Clap, no entregarles el pernil, eliminarles todos los bonos e incluso destituirlos de sus cargos, si no llevaban a la gente a votar, ya que los “los resultados que tenemos son muy pobres”, como lo admitió el propio gobernador de Vargas, y es por ello que cuando el CNE ilegítimo, designado por el también ilegítimo TSJ anunció una participación del 30% durante el proceso, no se lo creyeron ni ellos mismos, toda vez que gente conocedora había estimado que la abstención estaba por encima del 80%, así que no se deben sentir muy orgullosos estos diputados “tapa amarilla” con su elección, ya que verdaderamente no representan a nadie, como lo evidencia la consulta de esta casa periodística y que tampoco tienen el reconocimiento de buena parte de los países del mundo como Estados Unidos, Canadá, UE, Francia, el Grupo de Lima, Brasil, Colombia y pare usted de contar.

*****

Numerosas fueron las reacciones que se originaron con el comentario que hiciéramos la semana pasada, basado en las denuncias de los vecinos de las Colinas de Santa Rosa, quienes pasaron una noche en vela mientras que al parecer en la residencia del gobernador en la zona, se realizaba un fiestón a todo dar, con conjuntos folklóricos, orquestas y sin la menor consideración ni respeto a las normas de convivencia dictadas por la Alcaldía, en un claro y clásico abuso del poder al que nos tienen acostumbrado los revolucionarios cuando están en el poder. Lo más inquietante es que lo del bonche trascendió, se enteró todo el mundo en Barquisimeto, pero no se ha sabido que le hayan llamado la atención al mandatario regional, ni a las decenas de personas que disfrutaron del ágape en plena pandemia y supuestamente, según testigos, sin cumplir con ninguno de los protocolos de seguridad, ya que para muchos deben ser un “fastidio” tener que bajarse el tapaboca cada vez que se llevan el vaso a la boca. También se considera un abuso el salir a la calle en las primeras horas de la madrugada a pegar gritos en la calle a favor del sustituto y recordando al Comandante Galáctico, quien hoy se reconoce como el principal responsable de la destrucción del país y de su economía. Lo cierto es que los organismos de salud en Lara deben comenzar a prepararse porque no debe extrañar que en las próximas semanas comiencen a aumentar en forma acelerada los casos de contagios de Covid-19 en Barquisimeto, ya que la flexibilización de la cuarentena ordenada desde Miraflores, en la capital larense se llevó hasta el próximo, al extremo que los principales bochinches y violaciones a las medidas de seguridad, fueron protagonizados por funcionarios públicos de alto nivel del gobierno regional, con la agravante que hay testigos que lo pueden demostrar con sus testimonios. Una lectora nos escribió y expresó: “Qué barbaridad, el pueblo muriendo de hambre, el mundo con una Pandemia mortal y estos lo celebran” ¿Qué talco?.

*****

Aseguran que los ediles de Iribarren al parecer recibieron el fin de año “buchones” por allí comenta internamente y con mucha molestia, que mientras entre los concejales, directores y jefes de departamentos se repartieron bonos dizque en algunos casos llegaron hasta los 300 millones de bolívares los más elevados, resultando lo más preocupante que al personal que hace el trabajo, el que verdaderamente se gana su salario con el sudor de su frente, apenas y que les dieron 5.000 bolívares o un poco más, esto me lo quedaron a confirmas. Lo cierto es que son muchos dirigentes a nivel político de oposición, a quienes les ha llegado esta historia que circuló profusamente en los días navideños, entre ellos algunos diputados del Bloque Parlamentario Larense, se han mostrado interesados en tratar de averiguar cuál es el origen de estos recursos, ya que se habla de Bs. 6.0 millardos y eso es plata en cualquier parte del país y por supuesto también, en la capital musical de Venezuela. Por supuesto que también sería interesante averiguar si el burgomaestre achocolatado estaría informado de este guiso, si fue aprobado desde su despacho, porque la historia que cuentan los trabajadores de la alcaldía es que nunca hay dinero para ajustarles sus salarios, entregarles las dotaciones de uniformes, garantizarles un bueno seguro de HCM. A propósito, al fin resolvieron la reparación y puesta en funcionamiento de los ascensores del Palacio Municipal, o todavía la gente sigue subiendo y bajando por las escaleras?.

*****

La situación que se está viviendo en las cárceles nacionales, sin excepción de ninguna clase, es verdaderamente “explosiva”, los casos de hacinamiento, de insalubridad, de ausencia de condiciones para la atención de la salud, la multiplicidad de trabas y vacunas que tienen que pagar los familiares de los reos para hacerles llegar los alimentos, la ropa, los utensilios de limpieza, son cada vez mayores y existen pranes que tienen el control de cada una de las áreas, lo que les produce ganancias que tienen que compartir con los custodios de los penales y con los funcionarios que tienen la responsabilidad de garantizar el orden en los centros de reclusión. Por supuesto que el caso de Uribana en el estado Lara, no es la es la excepción, no escapa a los malos tratos, a las peleas internas por el control de algunas áreas y por las “jefaturas” que algunos detentan. Esta semana nuevamente explotó en este penal un tremendo motín el cual como hacen siempre han tratado de ocultar, negando que hubo refriegas y enfrentamientos, que hubo varios heridos, incluso de bala, pero para las autoridades del penal esto nunc a ocurrió; sin embargo a la mesa de redacción de esta sección llegaron un dossier de fotografías de reos ensangrentados, con curas artesanales que ponen en evidencia la magnitud del problema. Incluso trascendió que al director del penal lo mantuvieron bajo condiciones de secuestro por parte de varios reos, entre las 5:00 de la tarde y las 2:00 de la madrugada, quienes exigían una serie de condiciones para dejarlo en libertad, lo que han intentado negar y echarle tierrita, pero como lo hemos señalado en numerosas oportunidades, entre cielo y tierra no hay nada oculto, y aun cuando la “fosforito” siempre ha dicho que en las cárceles no pasa nada, que todo es una balsa de aceite, de continuar sin respuesta las peticiones de los reos, en cualquier momento y ojalá que nos equivoquemos, este polvorín le va a estallar en la cara al régimen, por tratar de seguir ocultando lo que están viendo los familiares cada vez que visitan a sus seres queridos que están tras las rejas y en tan precarias condiciones, así que no vaya a decir que no fueron alertados.

*****

Desde hace bastante tiempo se ha venido denunciando, le precaria situación en la que viven los soldados que están prestando servicio militar en las distintas guarniciones del país. En alguna oportunidad en esta sección denunciamos que en la base aérea con sede en la región, estaban enviando al personal de tropa para sus casas, porque no tenían los recursos para garantizarles la alimentación; también fue público, notorio y comunicacional, el caso de los soldados de un fuerte regional, quienes fueron atrapados en flagrancia, o con las manos en la masa, cuando se habían robado unos chivos porque no tenían comida, lo cual produjo un gran escándalo para el momento, pero al final los soldados fueron sancionados, pero el problema ha seguido existiendo y en varias oportunidades estos casos han sido elevados a la consideración del alto mando militar, pero como quienes ocupan estos cargos no pasan hambre ni tienen problemas con la dotación de uniformes, botas ni artículos de aseo y limpieza, al parecer se ocupan poco del asunto. Sin embargo, esta semana, la acuciosa Roció San Miguel, quien tiene muy buenas fuentes en las distintas fuerzas del estamento castrense, puso a circular en las redes sociales, un video de un comandante en el estado Zulia, donde esta nuestra primera línea de defensa en la frontera noroccidental de Venezuela, quien aparecía desaforado el pasado 1° de enero, rogándole al Señor que para garantizar la salvación del alma lo primero es comer y vestir, pidiéndole que se abra la ventana de los cielos para que todo abunde, para que haya los alimentos, la comida, el abastecimiento, que los depósitos de su cuartel rebosen de harina, de pastas, carne, queso, huevos, pescados, los tomates, las cebollas, las papas, señalando que el Señor es el dueño de todo, del oro, de la plata y pidiéndole que vendida a su brigada, para que no le falte la comida, los alimentos y además que tengan salud, que tengan vida y estén protegidos. ¿Qué dirá el Ministro Padrino, después de ver estas plegarias al Señor?.

*****

Las protestas también llegaron hasta la ciudad madre, El Tocuyo. En efecto, el jueves se realizó una contundente manifestación por parte de las personas que laboran con el transporte pesado y liviano en la región, debido a que están teniendo severos problemas con el suministro de los combustibles, pero especialmente con el gasoil, lo que les impide realizar sus actividades productivas, ya que no ha habido forma ni manera que se pueda implementar algún operativo con las autoridades para garantizarles el suministro del combustible, que es lo que le permite la movilización de las unidades para transportar las cosechas hasta los centros de procesamiento o de consumo, también el traslado del personal, es incluso para operar las maquinarias para las cosechas de los productos agrícolas. Pero al parecer en la zona hay un problema adicional, ya que el parecer hay un par de agricultores, a quienes todos conoce, que tienen tratamiento preferencial a la hora del suministro del gasoil, supuestamente en conchupancia con las autoridades, lo que por supuesto ha generado un gran malestar, ya que hay una evidente discriminación de una gran mayoría de transportistas, quienes tienen todo el derecho a recibir el gasoil en igualdad de condiciones. Este también es un caso al cual las autoridades regionales y locales deben prestarle atención, en forma prioritaria, de lo contrario pudiera producirse un enfrentamiento entre las partes, que a nadie beneficia y que podría tener consecuencias impredecibles, de tal manera que es necesario buscar puntos de equilibrio, recordando que tanto da el cántaro al agua, hasta que al fin se rompe y siempre la cabuya revienta por lo más delgado, también están advertidos. En alguna oportunidad denunciamos que el dueño de una finca había tenido el tupe, de desviar el Río Tocuyo para favorecer una finca de su propiedad, nunca llegamos a saber si eso se corrigió, o si se sigue cometiendo este delito.

*****

También los vecinos de la Urb. Sucre tienen una gran molestia, que crece día a día, porque además de que las mantienen un racionamiento permanente de electricidad, al extremo que muchos han comenzado a pensar, sin temor a equivocarse, que esta es una especie de castigo contra la zona, por haberse convertido en una de las más emblemáticas a la hora de reclamar la violación de sus derechos, estando en forma permanente en el centro de atención de los grupos represivos del gobierno, ya que cada vez que hay alguna protesta, el área a la que ordenan rodear en primer lugar es a la Sucre, en los últimos días también se les ha suspendido el servicio de gas doméstico, lo que ha provocado que la gente nuevamente salga a la calle a pedir que le den respuesta a sus problemas; sin embargo, las autoridades regionales en lugar tomar las medidas para garantizarles el suministro de estos servicios, que son fundamentales para cualquier hogar, se limitan a adoptar la política del avestruz, a enterrar la cabeza para no ver los problemas, hacerse de la vista gorda, o echarle las culpas al gobierno central por no enviar gas, gasolina, suficiente electricidad para atender a una demanda creciente y que reclama soluciones. Lamentablemente, el régimen de acuerdo con lo expresado por el economista José Guerra, tiene un déficit de ingresos fiscales, ya que la renta petrolera prácticamente está en cero y la recaudación de rentas internas también han disminuido debido a la contracción de la economía, por lo que su capacidad de maniobra es cada vez menor, de tal manera que no se avizora que para este año puedan producirse las mejoras en estos servicios básicos y el economista adelantó, que la gasolina subsidiada desaparecerá del mercado y quienes tenemos vehículo tendremos que pagarla a 0,5 $/lt, o por el contrario dejar los vehículos en los estacionamientos para que se deterioren, es decir que si nos pela el chingo, no nos pela el sin nariz.

*****

No tiene desperdicio el artículo publicado por el padre Luis Ugalde el jueves pasado en El Nacional, donde con una gran elegancia, pero a la vez con una contundencia innegable le dice al régimen que no “estaría simulando triunfos”, tampoco haciendo esfuerzos para “envolver la tragedia en papel de regalo”, de allí en adelante lo que expone es la verdad que todos en este país vivimos a diario, por lo que considera que “es urgente e inevitable el cambio de régimen con acuerdos básicos nacionales y un radical viraje internacional”. Pero así como golpea con su pluma implacable al régimen y a sus acólitos, asegura que loa partidos no pueden renacer sino pegados al sufrimiento de la gente y a sus luchas por la vida digna y el cambio , contando con el imprescindible apoyo internacional de casi toda Europa y las dos Américas. “Todo lo que no sea unidad, sino interés partidista, es sentido por la gente como abandono y traición de los partidos. Solo renace4rán y se relegitimarán unidos a los reclamos y luchas del pueblo”. En un mensaje claro y contundente, con destinatarios definidos, l sacerdote le recomienda a los partidos bajar hasta las bases a buscar los votos y a convencer a la gente con ideas, exponiendo en términos inequívocos; “Del charco de las dictaduras ilegítimas y sus instrumentos perversos no se pasa a gobiernos legítimos sin participar ni mancharse los zapatos, como se demostró en Chile, por ejemplo. Esto mismo lo planteaba hace una semanas en Barquisimeto la politóloga Marisol Bustamante, quien en aquella oportunidad sugería a los dirigentes políticos de los paridos que hacen vida en la región, la necesidad de ir a los municipios a hablar con la gente y utilizaba el término “ensuciarse los zapatos”, coincidiendo con la recomendación del padre Ugalde, lo que evidencia que sus consejos están bien orientados y son constructivos. No se pierdan este artículo del padre Ugalde el jueves 7 en El Nacional.

*****

Debemos suponer que el sargento de Nirgua debe estar muy molesto, con el ilegítimo “cejotas” flamante nuevo presidente de la ilegítima AN, luego de observar como uno de sus pupilos de Avanzada Progresista, sólo cometió el pequeño desliz de intentar abrir la boca como vocero de la “acomodaticia oposición” que se prestó para hacerle comparsa al régimen, el pasado 6D y lo mandaron a callar la boca en forma grotesca y sin permitirle, al menos por la más elemental norma de cortesía, que al parecer el nuevo jefecito no tiene la menor idea de con qué se come eso, expresar ni siquiera una oración seguida. Al parecer el neo parlamentario iba a plantear en la sesión el grave problema de los presos políticos en el país, pero suponemos que por su juventud, inexperiencia y falta de burdel, tal vez había elucubrado que ahora allí se respetaría la democracia, el derecho a la disidencia y que cada diputado podía expresar sus criterios, sin ningún tipo de cortapisas; sin embargo, que equivocado estaba y la verdad que “la cara de susto que tenía” cuando lo mandaron a callar y a sentarse, era todo un poema que se viralizó por las redes, para que todos sepan la clase de férrea dictadura a la que tendrán que someterse los diputados “opositores”, porque ya los jaletis como julito, por ejemplo, ya están domesticados y saben que cuando el amo habla fuerte tienen que salir a la carrera con el rabo entre las piernas. Por supuesto que nos hubiese gustado que fuese el paisano el que estuviese sentado allí, y observar su reacción cuando lo mandaran a cerrar la boca, lamentablemente quien pasó el mal trago fue Luisito, a quien pusieron en ridículo ya que había que crear un precedente que no quedara ninguna duda, en torno a quien es el que manda ahora en esa ilegítima AN, ya que hasta Diosdiablo se lo quitaron del medio, ya que el inquilino temporal de Miraflores sigue dándole poder a los más fieles y estos hermanitos han demostrado hasta la saciedad, que estarían dispuestos hasta dar la vida, si fuera necesario, para continuar disfrutando de las mieles del poder.

*****

Las familias venezolanas que no tienen recursos para pagar la televisión por cable en este país, que representa la gran mayoría cada día se queda prácticamente sin ninguna posibilidad de distraerse un poco en la denominada “pantalla chica”. En efecto, cuando se examina el espectro televisivo podemos darnos cuenta que solamente hay dos canales gratuitos a los cuales podemos tener acceso, Televen y VTV, al menos en el am bito nacional, ya que las televisoras regionales, tienen muy poco alcance y en forma optimista se puede afirmar que algunas de Lara solamente se pueden ver en algunas poblaciones de Yaracuy, con la agravante que las programaciones que tienen estos canales no son las más atractivas para cualquier ciudadano de a pie. Los quince canales del gobierno, quienes compiten entre ellos para determinar quien pasa los mejores viejos “enlatados” de 4 o 5 décadas atrás; mientras que los programas que ofrecen, ponen a dormir hasta el más despierto, de acuerdo con el criterio de los más conocedores. Una pregunta inocente: ¿Qué hacen ahora las familias, los niños, los ancianos ya que no tienen con que recrearse, mientras permanecen confinados en sus hogares mirando el techo? Ratificamos que no todo el mundo dispone de 30, 40 y hasta 60 dólares para contratar la televisión por cable o privadas; para colmo de males las cadenas nacionales que realizan desde Miraflores las transmiten las televisoras nacionales a juro y porque sí ya que están por cable o vía satélite. Por cierto, corre con fuerza el rumor que indica que al parecer los días de Televen dizque están contados, ya que supuestamente no les han renovado la concesión, lo cual de ser cierto, solamente quedaría VTV a disposición de los que no pueden pagar. ¿Qué talco?.

*****

Por primera vez muchas décadas, el pueblo larense no podrá participar como todos los años en la multitudinaria procesión, en honor a la Madre y Patrona, La Divina Pastora, la veremos y estaremos orando con el fervor de siempre, en forma virtual, pero igual rogaremos por la salud y el bienestar de nuestros familiares, amigos y conocidos; por que salve a Venezuela y al mundo de esta pandemia que diezma a la población mundial y porque nos permita salir de esta horrible pesadilla que ya resulta insoportable. Que la Divina Pastora nos bendiga a todos, Amén.

Juan Bautista Salas