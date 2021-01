Borges responsabiliza al régimen sobre tema de pérdida del Esequibo #12Ene

Julio Borges, Comisionado Presidencial para Asuntos Exteriores, informó a través de su cuenta de Twitter que enviaron un comunicado a la comunidad internacional donde especifican los últimos acontecimientos del tema de la reclamación venezolana sobre el territorio Esequibo.

Acotó que desde la legítima Asamblea Nacional avalan la posición de Venezuela de no reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Por tal razón, comentó: “Creemos que el régimen actuó de manera negligente al no asistir a la audiencia para subrayar nuestros alegatos sobre no reconocimiento y apego irrestricto al Acuerdo de Ginebra“.

Borges comentó que después de culminar la fase preliminar del proceso, corresponde iniciar otra etapa donde se conocerá a fondo la situación. “Es indispensable que la República asuma su defensa con vigor y con la participación de todos los sectores del país, incluyendo nuestra Fuerza Armada“, agregó.

Señaló que la Fuerza Armada Nacional (FAN) observa el “manejo torpe del régimen en esta manera” y reconocen que fue Maduro “quien abandonó el reclamo legítimo del Esequibo a cambio de apoyo político internacional“.

Por otra parte, manifestó que otro tema que debe llamar la atención es el patrullaje en el mar y en la proyección de la fachada atlántica. Ante esto, comentó que debe reconocerse que existirá dicho patrullaje en conjunto, y por ende, exigen “que nuestra soberanía sea respetada“.