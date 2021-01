Colegio de Profesores manifiesta preocupación por retroceso de la educación en Venezuela

La educación en Venezuela cada día está más en riesgo por falta de inversión y políticas adecuadas para mantener las infraestructuras en condiciones óptimas y garantizar a los docentes una retribución digna por su labor. En medio de las limitaciones de la cuarentena por la pandemia de la COVID-19, el acceso a la educación gratuita va en retroceso.

Así lo denunció el Colegio de Profesores en Bolívar y el municipio Caroní, al referirse al reinicio del año escolar 2020-2021.

“El reinicio del año escolar ha sido un caos total. Primero porque no hubo un plan de ningún tipo para el inicio del año escolar. Las escuelas están totalmente inhabilitadas, estamos en una cuarentena y no hay las mínimas condiciones para que los docentes asistan a la institución, y los niños mucho menos. Como no hay un plan, los docentes no asistieron, las instituciones amanecieron cerradas, llenas de monte y no hubo ninguna información hacia los docentes de cómo iba a iniciar su trabajo”, denunció Aida González, secretaria general del Colegio de Profesores en Bolívar.

Hasta octubre del año pasado se estimaba una deserción docente en Ciudad Guayana de casi 70%, principalmente por los paupérrimos salarios que devengan del Estado.

El no poder cubrir una alimentación mínima, costo del pasaje diario de transporte público y salud, son condiciones que inciden en que los educadores abandonen el ejercicio de su profesión.

“El Ministerio de Educación dio una proyección para que los alumnos asistan a una evaluación. ¿Cuál evaluación si aquí no hay un proyecto de cómo se va a evaluar ni cómo van a asistir si las instituciones están en caos total? Los docentes dicen que prefieren seguir en la calle vendiendo lo que sea, como sea, pero no pueden ir a las escuelas, igual los niños. Los padres están preocupados, el año escolar está en pico de zamuro”, alertó González.

A ello se suma las fallas en el servicio de internet y de electricidad en la entidad, lo cual incide en un acceso óptimo a la modalidad de clases virtuales durante la cuarentena. Además, la falta de acceso a tecnología en comunidades empobrecidas -y las no tanto- dejan en desventaja a quienes carecen de equipos electrónicos.

En un trabajo publicado por Crónica.Uno citan una encuesta del Ministerio de Educación, la cual reveló que solo 31,3% de los consultados tiene “buena conexión” o “media”, un 35% declara tener una “conectividad limitada o baja” y 6,5% “sin conectividad”.

El 21 de abril Nicolás Maduro afirmó que solo 44% de los estudiantes tenía acceso a los contenidos educativos por internet.

“La educación se vino abajo, hay que montar un proyecto nuevo para poder recuperar la educación en Venezuela, pero la única manera de hacerlo es dándoles salarios dignos a los docentes y activando esas escuelas con las mínimas condiciones para que docentes y alumnos puedan asistir”, sostuvo González.

Vicente Palacios, secretario de asuntos laborales y académicos del Colegio de Profesores de Venezuela en Caroní, hizo énfasis en las consecuencias de salarios de menos de 3 dólares para los maestros venezolanos.

“Hoy más que nunca los educadores estamos en una situación de esclavos, ya que nuestros sueldos son verdaderamente polvo cósmico y cada día que se devalúa la moneda, nuestro sueldo se devalúa igualmente. ¿Qué podemos celebrar los educadores si no tenemos con qué alimentarnos nosotros ni con qué alimentar a nuestros hijos?”, lamentó Palacios.

Destacó que con menos de 3 dólares mensuales apenas pueden comprar un paquete de arroz. “Tenemos que valernos de ponernos a vender dulces, algún otro víveres para poder sobrevivir y llevar el alimento a nuestros hogares. Aquí no hay nada que celebrar, quizás haya que conmemorar el día del educador que en una época fue un líder, un dirigente escolar, un ejemplo a seguir para el futuro de nuestro país que son los jóvenes de este país”.

La autoridad única en Educación, Mauro Suárez, había anunciado el inicio de las evaluaciones presenciales para primaria y bachillerato durante las semanas de flexibilización, sin embargo postergó la medida.

