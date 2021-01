Maestros zulianos instan a jonada de protesta nacional este #15Ene

La convocatoria de protesta a los docentes, padres y representantes, se mantiene para este 15 de enero (15E) por parte de la Federación Venezolana de Maestros (FVM) en “rescate de la educación”. Desde el estado Zulia, el Sindicato Unitario del Magisterio (Suma) destaca que este día solo es el arranque del “conflicto nacional”.

“Una vez que transcurra el 15 de enero, vamos a implementar una protesta y un conflicto nacional que pueda conseguir y logre mejorar todo lo que significa no solo el salario del docente, sino su protección social. Los ciudadanos tenemos un deber que es rescatar la educación”, declaró a La Verdad, Gualberto Mass y Rubí, presidente del Suma Zulia.

El pronunciamiento del líder sindical resalta en apego a la convocatoria de la FVM que este lunes invito a los docentes y a la ciudadanía en general a concentrarse este 15E, Día del Maestro, en son de protesta frente a todas las sedes de la Inspectoría del Trabajo en el país.

Mass y Rubí enfatizó que “no nos vamos a cansar de repetir nuestro esloga: ¡Salvemos a la educación, no hay otro camino, ni otro momento!”.

“El 15 de enero es el día para protestar, no de celebrar. Es recordar la gesta histórica de aquel grupo de hombres y mujeres que enfrentaron una dictadura. Primero, la educación y sus educadores que ceder ante un gobierno que no dejaba que en el seno del gremio nos agrupáramos como junta y mucho menos como civiles”, expresó.

Sin condiciones

En su convocatoria, la FVM reiteró que las condiciones no están dadas para la educación en Venezuela. Exigen mejores salarios para el gremio ante la “indiferencia” de Eduardo Piñate, ministro del trabajo de Nicolás Maduro.

Rechazan la “continua violación de los derechos humanos a los educadores al suspenderles sus salarios sin procedimientos administrativos”.

Responsabilizan a la gestión de Maduro de “propiciar una huelga nacional”.

Y es que aún y cuando cobren sus sueldos, este no alcanza ni para el pasaje.

“El pasado 12 de enero, el Ministerio depositó 0,75 céntimos de dólar para darle la bienvenida al maestro en el 2021. No tenemos seguro hospitalario, ni cirugía, ni maternidad, tampoco seguro funerario”, expuso Mass y Rubí.

Subrayó que los planteles educativos no tienen agua potable, ni electricidad, ni salas sanitarias acordes, por lo que exhortó a la administración madurista a adecuar las escuelas con la premura en la que garantizaron las condiciones para el las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre.

A esto se suma, que para la educación a distancia por la cuarentena, no hay la conexión de Internet que se necesita y las señales telefónicas no funcionan siempre. En caso de haber acceso y señal para la red, la mayoría de los maestros y alumnos no cuentan con computadoras ni teléfonos, apenas comen.

“Es preocupante que anuncien fijar las clases presenciales para el segundo trimestre. Tienen tres meses para invertir con buenos presupuestos en infraestructura, pupitres, salas sanitarias, agua potable y electricidad”, acotó el presidente del Suma Zulia.

“Urgente”

Mass y Rubí recalcó que nunca se pensó que la educación venezolana pasara por la crisis que pasa actualmente. “Un cuadro dantesco”, dijo.

“El próximo mes de marzo se cumple un año que no se establece la educación presencial. Si usted investiga en el mundo, si hay algún país cuya educación pública o privada haya sido paralizada por un año no la conseguirá”, refirió.

Reiteró que las condiciones no están dadas, ni para el docente, ni para los alumnos, ya que ambos, no tienen las condiciones económicas ni sociales de una buena calidad de vida.

“Tenemos que proponer a la sociedad y al ciudadano que así como una vez hicimos celebre una famosa frase ¡Con mis hijos no te metas!, es necesario establecer con suma urgencia, un movimiento que a voces lo podamos llamar ¡Salvemos a la educación! Es urgente”, manifestó.

