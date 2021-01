RETACITOS #17Ene

Insólito. Entre gallos y media noche el régimen ocupó las instalaciones del Central Río Turbio, sin ningún tipo de negociación, sin advertirle a sus propietarios, sin respetar el derecho de propiedad establecido en la Constitución y tampoco el debido proceso, sino que las “autoridades” se presentaron en el sitio sacaron del lugar a los trabajadores y al personal administrativo y pusieron a todo el mundo de patitas en la calle. La justificación al parecer está sustentada en un supuesto paro patronal, ya que esta factoría no estuvo operando durante todo el año 2020, pero en las instalaciones permanecían los trabajadores y el personal administrativo, de tal manera que llegaron a lo Juan Charrasqueado violentando todo el Estado de Derecho, también el ordenamiento legal vigente y se apoderaron de central, amparados en el articulo 149 de la Ley Orgánica del Trabajo; sin embargo aquí no hubo ninguna negociación conciliatoria entre las partes; incluso la normativa expresa que hay que designar una Junta Administradora, de la cual formen parte los trabajadores y los propietarios de la empresa, pero esto no fue permitido bajo ningún aspecto, porque los propietarios del central propusieron a las personas para integrar la directiva y no fueron aceptados, en una abusiva demostración de abuso de poder, en lo que no puede calificarse de otra manera, sino como una incautación o una invasión, lo cual es un delito penado por la Ley. Supuestamente esta ocupación arbitraria es por un año; pero de entrada, aseguran que como jefecito de la Junta dizque fue designado un funcionario del ministerio para la Alimentación, quien además sería un militar que muchos agricultores suponen que lo que debe saber de azúcar, es que se utiliza para endulzar el café. Lo grave es que de los 16 centrales que hay en el país, el régimen es propietario de 11, los cuales están paralizados y ahora, tienen el tupe de ocupar otro.

*****

Los Obispos y Arzobispos de la Iglesia Católica venezolana fueron nuevamente implacables, a la hora de exponer a través de una Pastoral, la terrible situación política, económica y social que está viviendo el pueblo venezolano, sin que les temblara el pulso a la hora de hacer señalamientos, porque hay responsables de esta tragedia que parecieran no tener la menos disposición de ponerle fin. De aperitivo le piden al régimen un cambio radical en la conducción política del país para detener este mar de sufrimientos el pueblo. Agregan que sufrimos en nuestro país las nefastas consecuencias de un modelo económico, impuesto por un régimen y una ideología de corte comunista que nos ha empobrecido a todos, especialmente a los más débiles. Y, por otro lado, vemos a un grupo minoritario de venezolanos que se va enriqueciendo en detrimento de la mayoría de la población. Denuncian que es notorio cómo se ha deteriorado la calidad de vida, educación, salud, y servicios básicos; padecemos una inflación indetenible y una devaluación que ha empobrecido a toda la población. Hacen referencia a la instalación de una Asamblea Nacional que carece de fundamento democrático, en medio de un “revanchismo”, de una descalificación hacia líderes de la oposición, de amedrentamientos y amenazas de persecución, no ayuda a resolver los problemas del pueblo ni crea la confianza para la recuperación del país. Desenmascaran las intenciones del régimen al exponer que padecemos los desaciertos de un mal llamado “Plan de la Patria”, que pretende imponer leyes para ir creando el estado comunal. El mismo está dirigido por personas que no asumen la responsabilidad y la ética que emanan de ser gobierno, que debe promover el desarrollo, el progreso y bienestar de todos los ciudadanos, y a no propiciar calamidades y ruina a la nación. Los que no se han leído este mensaje, búsquenlo, no tiene desperdicio.

*****

La agresiva arremetida del régimen en contra de numerosos medios de comunicación, televisivos y digitales, pone en evidencia cuanto le temen a que el pueblo de a pie se entere de todo lo que viene ocurriendo en el país, y como no han podido meterle mano en forma directa a las redes sociales que de paso, los tienen locos, persiguen y acosan a aquellos portales independientes que cuentan lo que los medios oficialistas ocultan, de tal manera que aplicando la misma estrategia que utilizaron cuando crearon a la Corporación Maneiro, para que fuera el brazo ejecutor de la política de estrangulamiento de los medios de comunicación impreso haciéndolos desaparecer en más de un 75%, hoy cargan a Conatel y al Seniat como puntas de lanza para “entrarle” a todos aquellos medios independientes que se han convertido en “piedritas en el zapato” para el inquilino temporal de Miraflores su séquito de acólitos. En efecto, desde los primeros días de la segunda semana de enero, se pudo observa como le cayeron con esta nueva escalada de agresiones a la prensa libre, con acciones que afectaron particularmente al canal internacional de noticias VPITV donde al menos 100 personas quedaron desempleadas entre periodistas, ayudantes y personal administrativo y los portales informativos web: Panorama, Efecto Cocuyo, Diario Tal, Caraota Digital, El Pitazo y a Radio Fe y Alegría, los cuales dizque fueron allanados, robados, atacados cibernéticamente, cerrados o criminalizados, durante un operativo conjunto entre la entidad reguladora de telecomunicaciones y la de recaudación de impuestos. Las reacciones no se hicieron esperar, porque el pueblo está consciente que atentar contra la libertad expresión, es ir contra la democracia y la Constitución, lo cual es totalmente intolerable e injustificable.

*****

Nuevamente la directiva de SEPEL alza su voz para ratificar que el salario que perciben desde hace cuatro año, no les alcanzan para adquirir un pequeño mercado semanal, mucho menos alcanza para calzado, vestido, medicinas, esparcimiento, alcanzándoles apenas para la movilización, lo que al parecer tiene sin cuidado al nuevo gober, que ha seguido los pasos de Carmelina en sus relaciones con el sector laboral, ya que sus intereses no son los mismos de los trabajadores y tampoco los intereses del pueblo de Lara, recuerdan que se carece de los servicios públicos básicos, denuncian la presencia de muchos trabajadores desnutridos y muriéndose de mengua, admitiendo que están viviendo en sus propias tumbas, expresan que es probable que algunos de los trabajadores de la administración pública en Lara tengan algunos privilegios, porque tienen algún familiar afuera que los ayuda o porque “matando tigres” se gana algunos centavos de dólar o algunos dolaritos, pero lamentablemente esto no garantiza una mejoría en la calidad de vida es estos trabajadores, advirtiendo que la indiferencia no es una opción, denunciando que el patrono se burla de la miseria de los trabajadores por la propia indiferencia de estos, la vocación profesional por el trabajo ha sido menospreciado y al parecer algunos ni siquiera se han dado cuenta, con mucha propiedad señala el organismo gremial que un mísero bono y una simple bolsa de comida no vale tu honor ni tu dignidad, eso lo califican como soborno y advierten que solo un grupo de privilegiados en el alto gobierno regional, siguen presumiblemente tomando ventajas del presupuesto estadal, manejando sin ningún control el presupuesto de Lara, ya que no hay Contraloría ni Consejo Legislativo que le ponga coto a esta situación, en tal sentido advierten que no es tiempo de seguir aguantando tanta miseria junta, afirmando que el miedo de los trabajadores es el poder que los sostiene, afirmando que el Sindicato lo constituyen todos y que la organización seguirá firma y digna para la construcción de un mejor país. Muy valiente mensaje, ojalá que llegue a sus destinatarios.

*****

Los problemas del sistema de salud se agudizan en la región, ya no se trata solamente de las instituciones del Seguro Social, sino también de Sanidad como el HCUAMP, el Luis Gómez López y ambulatorios, donde el personal está lanzando un SOS desesperado, los pocos trabajadores que aún quedan y apenas representa un 45% del total, no tienen como trasladarse a los centros de trabajo, pero para colmo, en forma arbitraria y unilateral, les están cambiando de manera inconsulta, sus horarios para tapar los diferentes “huecos” por el déficit creciente de personal, muchos de los cuales se han ido en busca de mejores oportunidades. Recurren a los medios de comunicación, en virtud de que las autoridades encargadas de solventar estos problemas, no atienden ni a los sindicatos ni a los gremios, que no les queda más remedio que acudir los medios, con la finalidad de buscar entre todos como resolver este y muchos otros problemas de los trabajadores, que son innumerables y que deben resolverse para poder garantizar la asistencia, ya que están carentes de insumos de bioseguridad como para atender a los usuarios. Por esta vía quieren visibilizar la problemática de manera que llegue hasta el gobernador, director de salud, alcaldes, deputados regionales, nacionales, pero también a todos los larenses para que se enteren de todo lo que están pasando los trabajadores, alertando que si a ellos no se les atiende adecuadamente, les resultará imposible cumplir con sus labores, porque si no tienen como trasladarse a sus sitios de trabajo, ya que el pasaje cuesta Bs. 1.200 ida y vuelta y algunos deben tomar más de dos unidades, siendo este monto lo que perciben por una quincena de trabajo, situación que es verdaderamente insostenible y, por supuesto, no tienen la culpa de que no les paguen un salario digno y decente, no solo para pagar el transporte, sino el resto de sus necesidades mínimas como alimentación y medicinas. La verdad que no hay derecho.

*****

Adecoalacranes como salieron con las tablas en la cabeza en las pasadas elecciones del 6D, donde recibieron más palos que una gata ladrona y de todos los curules que aspiraban ocupar solamente habría salido el Indio Berni; de allí que como no tienen por ahora en que ocuparse, para buscar ocupar de nuevo algunos espacios en los medios de comunicación y en las redes sociales, han venido informando que van a presentar denuncias contra los dirigentes del G4 que todos saben está integrado por la Acción Democrática de Ramos Allup y el Inefable; por Voluntad Popular de Leopoldo López y Guaidó; por Primero Justicia de Julio Borges y Alfonso Marquina y por Un Nuevo Tiempo de Manuel Rosales y Luis Florido, quienes por supuesto no son ningunos santos niños de Atoche, pero que tienen una gran experiencia en el mundo de la política y estamos más que seguros que no andan dejando “cabos sueltos” por todas partes para exponerse luego a este tipo de señalamientos y acusaciones que solamente tienen un cariz netamente político y que quienes lo están promoviendo solamente buscan es pantalla y figuración. Lamentablemente, para que estas acusaciones tengan alguna credibilidad, la primera condición es que resulta imprescindible que los denunciantes que no tengan “rabo de paja”; que sus actuaciones, tanto particulares como políticas y partidistas, hayan sido pulcras y sin cuestionamientos y que no tengan techos de vidrios, ya que cuando se comiencen a lanzar las primeras piedras, corren el riesgo de que les rompan la cabeza. Una prueba de estos señalamientos, es que cuando hicieron el anuncio indicando que presentarían las denuncias, nadie reaccionó, no vimos a los presuntos señalados pegando carreras ni contratando bufetes de abogados, además quien en la ilegitima AN preside la comisión que investigará las denuncias, es el primero que deberían investigar, así que amanecerá y veremos.

Durante las dos semanas que tiene instalada la ilegítima en el el Palacio Federal Legislativo, en las agendas que se han estado manejando hasta esta fecha, esta total y completamente prohibido, por órdenes expresas del presidente “Cejotas” tocar temas como corrupción, destrucción de Pdvsa, migración de venezolanos a distintas partes del mundo, crisis de los servicios públicos como agua potable, electricidad, gas; deterioro de la calidad de la educación; cierre del cerco a las universidades privadas independientes, a las cuales pretenden obligar a congelar sus matriculas para condenarlas al cierre; extradición de Alex Saab, violaciones de Derechos Humanos; desapariciones forzosas por parte de los cuerpos de seguridad; presos políticos, alto costo de la vida, índices de pobreza, desnutrición infantil, colapso de los centros hospitalarios; asesinatos de indígenas, las muertes en el Arco Minero, son temas intocables y aquél que forme parte de la “oposición alacranérica” y pida un derecho de palabra para tomar alguno de estos temas, de antemano sabe que le será negado y además corre el riesgo de ser colocado en alguna “lista negra” por meterse con los temas de este listado. Afortunadamente, existen las redes sociales y algunos medios, que en forma valiente siguen exponiendo las verdades y llamando las cosas por su nombre, corriendo el riesgo de que los califiquen como “espías” vendidos al imperio o de recibir dinero para atacar al régimen, por supuesto sin presentar las pruebas que certifiquen tales afirmaciones. Durante las recientes experiencias se ha observado que a los “opositores” la gran mayoría los observa como gallina que mira sal, absteniéndose la mayoría de participar en los debates, para no pasar el mal rato que ya vivió la semana pasada el dirigente de Avanzada Progresista, quien estamos seguros que no le quedaron ganas de volver a pedir la palabra..

*****

Han sido múltiples la cantidad de llamadas, de mensajes de audio, de videos con ejemplos irrefutables, de algunas cosas que están pasando en la región y sobre las cuales al parecer el gobierno ha perdido totalmente el control. Durante más dos meses las autoridades de la Iglesia Católica a nivel regional con Monseñor Basabe al frente, estuvieron trabajando intensamente con la finalidad de preparar mental y psicológicamente a los feligreses, en torno al dramático cambio de sustituir la tradicional procesión de la Divina Pastora, el 14 de enero, por actividades virtuales a través de las redes, de manera que la gente con el fervor de siempre le dieran la bienvenida desde sus hogares a la sagrada patrona. Si bien es cierto, que a la mayoría de quienes asistíamos a las procesiones y caminábamos con aquellos ríos de gente alrededor de la santa imagen, nos quedó un sabor amargo que intentamos sobrellevar con nuestras plegarias, algunos sin conseguirlo. Sin embargo, el reclamo es a la irresponsabilidad de mucha gente, seguramente estuvieron observando por los medios la procesión, pero como se explica que el partido de beisbol en el Antonio Herrera Gutiérrez estuviese lleno, allí con las numerosas fotos y videos que nos se estaban respetando los protocolos de bioseguridad por el Covid-19, no había distanciamiento físico, muchos no utilizaban sus mascarillas y esto fue público, notorio y comunicacional. Asimismo, el mismo espectáculo al parecer se habría presentado durante la fiesta de la Zaragoza. Ante este tipo de actuaciones irresponsables de muchas personas, entonces ¿Por qué se sorprenden que Lara haya estado siempre, entre los primeros lugares de mayores contagios? Le recordamos que ya el régimen tomó el control de la ilegítima AN, ya los tiene completamente sin cuidado si crece o no la pandemia; de tal manera que todos aquellos que están pensando que se trata de un juego, que el virus no representa ningún peligro, les sugerimos que tomen conciencia y no se conviertan en un número más de las fatídicas estadísticas que a diario anuncia el régimen.

*****

A nivel político en Lara, se impone una urgente revisión. Allí se ha venido hablando de un Pacto Unitario, pero más bien parece elitesco club de amigos, donde solo participan los mismos partidos del G-4, quienes pasando por encima de la voz y el voto de más de 30 factores democráticos (incluida la sociedad civil y Organizaciones No Gubernamentales), se atribuyen el derecho absoluto a tomar decisiones sobre el futuro del país. Asimismo, el manejo directo de recursos, sin ningún tipo de control, los ha convertido en un Micro Estado, por eso no hacen mayores esfuerzos que pongan en en un verdadero riesgo al régimen. Ya hemos mencionado que si los resultados de la Consulta Popular, no son utilizados como un recurso para aumentar la presión sobre el régimen y se dejan pasar los efectos que sobre los ciudadanos produjo el mismo, se habrá dejado pasar una valiosa oportunidad; y si esto sucede, muchos podrían llegar a la conclusión, que entonces el 12D fue utilizado como un parapeto para la repartición de recursos por parte de quienes tienen el control de los cogollos partidistas. Rebobinemos sobre lo qué pasó el 12D en Lara. Las fuerzas democráticas se activaron en los 117 puntos asignados en todo el estado. Sin embargo, se evidenció la repartición discrecional de recursos por parte de los grandes partidos, dejando una gran cantidad de ciudadanos que hicieron labores de apoyo sin recursos para el transporte y la alimentación. Una pregunta inocente: ¿Hacia dónde vamos con este tipo de actuaciones?. Vamos hacia mayor permanencia del régimen: sin una unidad real que impulse construcción de liderazgo no habrá transición posible. Mientras estos grandes partidos sigan manejándose como hasta ahora, difícilmente querrán salir del régimen. Pareciera que es mejor para éstos manejar recursos internacionales, que asumir una alcaldía o una gobernación y tener que enfrentar los problemas de las comunidades con unos recursos muy reducidos. El tiempo es implacable y algún día se conocerá la verdad de lo ocurrido.

*****

Pareciera que a los compañeros de AD en La Pochocha no les preocupan mucho las estrategias que, tras bastidores, sigue manejando el Indio Berny, con el apoyo abierto del régimen, para tratar de ponerle la mano a los activos de la organización, ya que ahora que estrenan nueva secretaria general, de quien dicen que se ha convertido en la madrina de los adecos, ya que al parecer se mueve con mucha facilidad a la hora de tratar de lograr el control blanco en los nueve municipios, básicamente tocando a la gente donde sabe que no va a obtener respuestas negativas. Recuerdan algunos viejos adecos que el pasado 6D hizo unos cuantos “regalos” a varios miembros de la militancia adeca solo para que se recorrieran los centros de votación del PSUV y le llevaran los reportes correspondientes. Por otra parte, informan que el pasado mes de diciembre se organizó el “hallacazo”, que al parecer estuvo muy concurrido y con resultados exitosos, asegurando los invitados que no brindaron precisamente con cocuy, tampoco acompañaron el condumio con la sangría de la tierra del Morere, sino que había escocés, buen ron y unos caldos chilenos y argentinos. Alguno de esos adecos a los que les gusta sacar cuentas, afirman que ese bonche debe haber costado por encima de los 5.000 mil verdolagas, ya que no faltaron los grupos de música en vivo. Uno de estos viejos adecos, a la hora de despedirse, muy “satisfecho” y medio “entonado” se limitó a decir: “Bueno, lo que nada nos cuesta, hagámoslo fiesta”.

Juan Bautista Salas