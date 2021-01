Comerciantes en Barquisimeto rechazan incremento del 7000% en la tarifa de agua #19Ene

Alexandra Escalona debe utilizar botellones de agua potable para poder lavarle el cabello a sus clientes. La estilista, quien tiene un local alquilado el este de Barquisimeto, estado Lara, asegura que no puede utilizar el agua que se desprende el grifo porque a veces tiene un color “amarillo” y está sucia.

Por esta y otras razones económicas, Escalona rechazó el incremento excesivo de la tarifa de pago de agua en el municipio Iribarren.

“El agua es amarillenta y no es la misma calidad de antes. El monto que pagué en diciembre del año pasado fue de 12 millones y no sé en cuánto me va llegar en este mes de enero. Además, debes pagarlo al día porque si no te cortan el servicio. A veces, una parte de lo que hago, se me va en el pago solamente de los servicios”, aseveró Escalona a Elimpulso.com.





Esta misma situación la padece Yoalys Gómez, otra comerciante, quien aseguró que en diciembre de 2020 pagó 30 dólares solamente en el alquiler de su establecimiento y señaló que el servicio de agua es deficiente.

“Es una exageración este aumento del agua, que no es de a partir de enero, hay que aclararlo, es desde septiembre del año pasado. Con lo que yo hago solo me alcanza para sobrevivir y a veces se debe hacer maniobras para pagar el agua, que es sumamente deficiente, y la electricidad que en ocasiones no tenemos. De verdad que esta situación es bastante fuerte”, manifestó Gómez.

Es importante mencionar que la Cámara de Comercio del estado Lara reveló para esta casa editorial el incremento de la tarifa del agua que fue situado sobre el 7000% por metro cúbico.