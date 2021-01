Donald Trump abandona la Casa Blanca después de 4 años de mandato #20Ene

Durante este miércoles 20 de enero, las noticias están enfocadas en la salida de Donald Trump de la Casa Blanca, quien está finalizando su mandato como presidente de Estados Unidos.

Después de 4 años de gobierno, Trump abandona la Casa Blanca, lugar donde los presidentes estadounidenses gobiernan a su país.

A través de un video se evidencia cómo Trump, acompañado de la primera dama, Melania Knauss de Trump, dejan la Casa Blanca por última vez, unas imágenes que recorrerán el mundo.

Cabe destacar que Trump informó que no asistirá a la toma de posesión de su sucesor, Joe Biden. Desde 1869 no ocurría que el presidente saliente no asistiera a la toma de posesión de su sucesor.