VIDEO JLo pidió “una nación indivisible, con libertad y justicia para todos” en la juramentación de Biden #20Ene

La cantante Jennifer López tuvo una participación musical durante la ceremonia de juramentación de Joe Biden como Presidente de los Estados Unidos.

Tras una magistral actuación de Lady Gaga al entonar el himno nacional, Jlo ingresó al recinto vestida de blanco y visiblemente emocionada por el acto.

(Win McNamee/Pool Photo via AP)

“Bajo una nación indivisible, con libertad y justicia para todos”, fueron las palabras en español que pronunció la Diva del Bronx durante su participación musical. López demostró su capacidad vocal al entonar vivo las canciones “This Land is your Land” y “America The Beautiful”.

Jennifer Lopez cantó en la toma de posesión de Joe Biden y en medio de su actuación, exclamo: "Una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos". #20Ene #AHORA https://t.co/fOrmFZVCmG — Elimpulso.com (@elimpulsocom) January 20, 2021

