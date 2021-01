OPINIÓN Reflexión en positivo: Alianzas pacíficas en nuestro país #21Ene

Con la certeza de que actualmente abundan los inconvenientes son el pan de cada día, aún seguimos con la esperanza de tener un mejor país y aun hay tiempo para una rectificación que a todos nos beneficie y podamos ser productivos; por medio de una alianza pacifica que nos traiga beneficios, paz y no tormentas de dificultades, que solo sirven para el descomunal retroceso que va llevando al país cada día a lo peor, de una forma desconsiderada como si fueran sus peores enemigos; un llamado de urgencia para que se cambie el discurso incendiario, por un discurso considerado, tranquilo, que invite al dialogo, a la convivencia, unión por el bienestar de todos y haciendo honor a los que nos dejó dicho Lewis: “cuando liberamos al verdugo del agravio extirpamos un tumor maligno de nuestro interior y liberamos a un prisionero y descubrimos en su rostro el nuestro”; por ellos es urgente la búsqueda de las alianzas y el discurso de paz donde el ganador sea el país. Hago esta peticione en nombre de millones de Venezolanos, que desean vivir en paz , seguros en su país, que desean trabajar, producir riquezas en su patria con su aporte por medio de su talento, trabajo honesto y muy lejos de desviarse de sus arraigadas buenas costumbres; idiosincrasia del Venezolano trabajador creativo y persistente; alejado de toda macabra intención y del dinero fácil que es justamente lo que más daño le ha hecho el país en general y a la mayoría que paga las consecuencias y pagan por omisión con optimismo. Espero una pronta rectificación y ver un discurso tolerante que haga honor a que el amor es el poder detrás del perdón, consiente que el perdón es la única forma de ser justo con nosotros mismos por el amor de Dios; sin excepción hay que evitar esas peleas viscerales que nos ha hecho tanto daño y nos a traído tantas pérdidas humanas, material, dolor, sufrimiento por culpa de ideas totalmente desviadas y malignas que solo sirven para dividir en forma cruel y desconsiderada; la experiencia de lo que paso y está pasando nos sirve para que si, olvidamos los horrores del pasado fácilmente no vuelvan a pasar en el futuro.

Es comprometerse, estimulando si se tiene dominio y respeto por los compromisos y no debemos dudar que el sector productivo logre esta meta , no hay dudas que el empresariado del campo del sector agrario y pecuario seguirá venciendo obstáculos hasta vencer y aportar al país, a sabiendas que estos rubros siempre ha sido la primera economía del mundo y tiene la bendición de todos; por producir alimentos. Este sector agricultor y ganadero hace honor a lo que pregonan , siempre creativos , serios y el respeto que se han ganado quien con gusto produce, con su sudor sin preguntar quién lo consume; que el espíritu santo nos envié un rayo de su luz que nos ilumine como evitar las confrontaciones, que no haya fricciones, ni ganador ni perdedor porque para todos hay espacios.

“Ahora más que nunca el campo es la solución, unidos todos por la paz, la convencía, el respeto y la prosperidad de nuestro país”.

José Gerardo Mendoza Durán

