Parlamento Europeo desconoce a la AN chavista y reitera respaldo a Juan Guaidó y AN Legítima #21Ene

La resolución que extiende el reconocimiento al Presidente Encargado de Venezuela, Juan Guaidó y a la Asamblea Nacional legítima electa en 2015 se aprobó este jueves 21 de enero en el seno del Parlamento Europeo.

También través de un documento este organismo desconoció a la Asamblea Nacional chavista que resultó de las cuestionadas elecciones parlamentarias celebradas en diciembre de 2020.

Reafirma además el Parlamento Europeo que hasta que no se realicen elecciones verdaderamente libres, creíbles, transparentes y plenamente democráticas en Venezuela, se seguirá considerando como las únicas autoridades legítimas de Venezuela a la Asamblea Nacional electa en 2015, a su presidente Juan Guaidó y a su Comisión Delegada, que fueron la última expresión libre de los venezolanos.

“Lamenta y rechaza las elecciones parlamentarias ilegales e ilegítimas resultantes de la proceso fraudulento organizado el 6 de diciembre y reitera que el proceso electoral no cumplir con condiciones y estándares internacionalmente aceptados, ni con las leyes venezolanas, no fue libre y justo y no representa la voluntad del pueblo venezolano; no reconocer la legitimidad o legalidad de la fraudulenta Asamblea Nacional establecida el 5 de Enero de 2021 sobre la base de estas elecciones no democráticas”, reza parte del comunicado.

El Parlamento Europeo también pidió la liberación de presos políticos que se encuentran en las cárceles del régimen de Nicolás Maduro y que actualmente son víctima de torturas crueles y violación de sus Derechos Humanos.

Alerta frente a represiones chavistas

El organismo internacional también puntualizó que estará especialmente alerta ante cualquier acto de represión, particularmente contra miembros de las fuerzas democráticas, tras las amenazas de la vicepresidenta de la AN chavista, Iris Varela, de ordenar su detención, procesamiento, decomiso de sus bienes, entre otras cosas.

“Reitera la obligación de garantizar plenamente el respeto y la protección de los derechos humanos en Venezuela y estará especialmente alerta ante cualquier acto de represión, en particular contra miembros de las fuerzas democráticas y denuncia las amenazas de la Vicepresidenta de la Asamblea Nacional ilegalmente constituida Iris Varela de ordenar la detención y procesamiento, decomiso de sus bienes y revocación de la nacionalidad de los miembros de la oposición y el presidente Juan Guaidó”, se expresa en el documento.

Adicionalmente, el Parlamento Europeo expresó su total respaldo a las investigaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre la violación de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad ejecutados por el régimen de Maduro, e “insta a la Unión Europea a apoyar la iniciativa de

los Estados Partes de la CPI para abrir una investigación haciendo que los responsables rindan cuentas”.