En Macías Mujica no descartan cerrar las vías si no resuelven fallas en los servicios públicos #25Ene

En Barquisimeto están cansados de las fallas de los servicios públicos. En el sector Macías Mujica, los habitantes salieron a las calles el pasado domingo 24 de enero, para manifestar su descontento en cuanto a este tema.

Aseguraron que los servicios públicos han colapsado en esta comunidad, y por ende, decidieron alzar su voz. Asimismo, manifestaron que apoyan a los factores democráticos de Venezuela.

“Son muchos los motivos para seguir luchando, nuestros servicios básicos están destruidos y ahora es cuando más debemos luchar para rescatar la democracia“, expresó uno de los presentes.

Por otra parte, un vecino comentó que “no es justo que ya tenemos más de 9 meses sin gas doméstico y estado no hace nada para solventar los problemas de la comunidad“.

En Macías Mujica no descartaron cerrar las vías del sector en caso tal de no recibir respuestas y soluciones ante sus denuncias. Incluso, aprovecharon para tildar de “cómplices” a los miembros de los consejos comunales, quienes no ayudan a atender las necesidades de los vecinos.