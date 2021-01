Frank Andrade: La educación perdió más de 300 mil docentes

La mayoría de los educadores se fueron del país y los que no han podido hacerlo, se han dedicado a otras actividades, porque los sueldos que paga el Estado venezolano no cubre ni siquiera el uno por ciento de sus necesidades.

Al suministrar sus declaraciones a Elimpulso.com, Frank Andrade, secretario general del Colegio de Profesores de Venezuela, dijo que el sistema educacional ha perdido más de 300 mil docentes.

La nómina del Ministerio de Educación superaba los 570 mil educadores, pero ya al término del primer mes del año 2021, quedan menos de 200 mil.

“¿Cómo puede vivir un profesional de la educación con 2 millones de bolívares al mes si la canasta básica, de acuerdo con las cifras dadas por el Centro de Documentación y Análisis (Cenda) es superior a los 323 millones de bolívares, como lo fue en el pasado mes de diciembre?”, se preguntó el dirigente gremial. “Es imposible, ya que lo que devenga no es siquiera el uno por ciento de lo que necesita.”

Eso explica que la mayoría de los docentes hayan abandonado sus labores en los planteles del Estado y se hayan ido al exterior. O que los no lo han hecho todavía, se estén dedicando a otras actividades, incluyendo la buhonería, para subsistir.

Al régimen no le importa la educación como tampoco la salud, ni los servicios públicos, comentó. Nada se ha logrado con documentos entregados a las autoridades, ni con protestas, ni con ninguna gestión.

Ese es el motivo por el cual ya los educadores no quieren integrarse a las aulas, ya que si los despiden nada van a perder, porque con los sueldos que perciben nada pueden comprar. Y no es de extrañar que ya nadie quiera seguir impartiendo clases, porque no existe ningún incentivo.