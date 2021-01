Decenas de personas están varadas en terminal de San Antonio del Táchira pese a la flexibilización

Decenas de venezolanos se hallan apostados, desde tempranas horas de la mañana a las afueras del Terminal de Pasajeros de San Antonio del Táchira, en espera de conocer una respuesta en torno al transporte público.

El puerto terrestre sigue cerrado este 25 de enero pese a ser semana de flexibilización. “Pensaba que iba a haber transporte, por eso crucé la trocha”, aseguró la señora Rosa.

Rosa se dirige hacia la ciudad de Caracas. “Estoy acá desde la cinco de la mañana y nos dicen que lo más seguro es que no abran el terminal”, subrayó.

La dama se encuentra de brazos cruzados, pues no cuenta con mucho dinero y no tiene conocidos en el municipio fronterizo. “Si no activan el transporte, no sé qué voy a hacer”, puntualizó.