FOTOS Vecinos de Santa Elena: No hubo procesión ni limpieza de la plaza #26Ene

En Barquisimeto siempre realizan mantenimiento a lugares específicos por donde transita la imagen de la Divina Pastora todos los 14 de enero. Este año no hubo procesión sino peregrinación virtual, debido a la pandemia de la COVID-19, y las autoridades correspondientes olvidaron embellecer algunos sitios.

Tal fue el caso de la plaza Santa Elena, ubicada en la calle 13 España con carrera 1, al este de Barquisimeto, del estado Lara. Este espacio libre hoy muestra su peor cara.

En las fotografías tomadas por el equipo periodístico de Elimpulso.com se puede observar que las áreas verdes de esta plaza se convirtió en un sitio lleno de monte, inmundicia y basura.

El piso está completamente deteriorado, los postes no tienen lámparas y el olor a orine impregna en el lugar. La plaza “Los Almendrones”, como también es conocida, es el reflejo del abandono y la indolencia de autoridades municipales.

Uno de los habitantes que caminaba por el lugar contó al equipo reporteril que la empresa de construcción, que está justamente al lado en la plaza, es quien desde hace cuatro años le hace mantenimiento.

“Este año como no pasó la Divina Pastora la alcaldía no vino a limpiar la plaza. Bueno, en realidad quien lo hace desde hace tres o cuatro años es una empresa de construcción que está justamente al lado. Lo hace cuatro veces al año, pero a veces no sirve de nada porque las personas se roban los bombillos, los indigentes hacen sus necesidades, la ensucian y hasta la misma personas la convierten en botadero de basura. Más que mantenimiento es un acto de conciencia ciudadana”, manifestó el hombre quien no pidió no ser mencionado y además denunció que debido a la soledad del lugar, los transeúntes son robados “a plena luz del día”.