OPINIÓN Se busca un Emprendedor: Probando tu idea de negocios (Parte II) #26Ene

“A menudo las personas trabajan con gran empeño en una dirección equivocada. Trabajar en la dirección correcta probablemente sea más importante que trabajar con gran empeño“

Caterina Fake, fundadora de Flickr.com y Hunch com

Lo primero que debemos pensar, es sobre que tipo de equipo ustedes van a necesitar para crear y diseñar su negocio. En el tiempo hemos aprendido que detrás de una idea exitosa, siempre hay un gran equipo.

Si está en una startup, el equipo fundador es la bisagra que lo mantendrá unido. Si está en una corporación, aún necesitará un equipo sólido para crear una nueva empresa comercial. Si es un emprendedor individual, el equipo que eventualmente incorpore, puede que influya en que su negocio tenga éxito o se hundirá.

Un equipo multifuncional tiene todas las habilidades básicas necesarias para enviar el producto y aprender de los clientes. Un ejemplo básico común de un equipo multifuncional consiste en diseño, producto e ingeniería.

Las habilidades comúnmente requeridas para probar ideas comerciales serán aquellas que tienen que ver con diseño, el el producto en sí, tecnología, aspectos legales, datos, ventas, marketing, investigación y finanzas.

Si no tiene todas las habilidades necesarias o no puede asociarse con miembros externos del equipo, es importante que evalúe las herramientas tecnológicas para llenar el vacío.

Cada día aparecen nuevas herramientas en el mercado que le permitirán crear páginas web, diseñar logotipos, publicar anuncios en línea y más. Todo con poca o ninguna experiencia necesaria. Muchos emprendedores necesitaron varios intentos antes de tener éxito.

Me recuerdo como si fuera hoy, cuando en la cocina de mis padres y por varias semanas, ellos estaban preparando cual iba a ser la fórmula que contendría el relleno de los raviolis que sacarían al mercado y hasta que no estuvieran satisfechos con la textura y el sabor no dejaron de hacer pruebas.

La diversidad de los miembros del equipo significa que varían en aspectos como raza, etnia, género, edad, experiencia y pensamiento.

Ahora, más que nunca, las nuevas empresas tienen un impacto real en las personas y la sociedad.

La falta de diversas experiencias y perspectivas en un equipo dará como resultado que sus prejuicios se introducirán directamente en el negocio. Al formar su equipo, tenga en cuenta la diversidad en lugar de una ocurrencia tardía. Lidere con el ejemplo, teniendo un equipo de liderazgo diverso. Los problemas que surgen de tener un equipo homogéneo son muy difíciles de subsanar posteriormente.

Definitivamente, si todas las personas que componen su equipo tienen experiencias de vida, pensamientos y apariencia similares, entonces puede resultar muy difícil navegar por la incertidumbre.

Italo Olivo

www.iolivo.com