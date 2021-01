COLUMNA El rincón de los miércoles #27Ene

Ya estamos de regreso con la crónica semanal, suspendida en la segunda quincena del mortífero 2020. Muchas cosas para contar y compartir con los lectores de siempre y de los que progresivamente se incorporan. Ya los estadounidenses tienen nuevo Presidente, un señor mayor de edad que ya pasó por la Casa Blanca en la era del Presidente Barak Obama. Tiene cara de buena gente y le gusta sonreírle al público, muy distinto, por ejemplo a su archirrival, Donald Trump quien tenía dificultades para hacerlo, no sabemos si había alguna razón para intentar ensayar al menos una sonrisa de cortesía. Melania, su bella esposa, tampoco exhibió durante su paso por la White House ningún rostro amable a pesar de sobrarle belleza física, pero… Mr. President ha firmado decretos muy favorables para los miles de extranjeros que viven en los Estados Unidos a quienes les ha prometido entregarle documentos para legalizarlos, entre ellos millares de venezolanos que en su oportunidad sufragaron a favor de Trump. Un buen gesto, sin duda, que agradecemos desde la distancia. Habrá que esperar el desarrollo del gobierno del señor presidente Joe Biden para saber si los gringos acertaron en su elección. Yo creo que sí.

II

El gran enemigo del nuevo año sigue siendo la maldita pandemia que diezma la población mundial cargándose a millones de vidas, muchas de ellas tan necesarias y valiosas para la especie humana. Cuando escribo estas líneas me entero del fallecimiento de Hank Aaron, el legendario pelotero que hizo del home run su sello personal. Y ayer martes, para alegría de todos, la vida le ha sonreído al profesor Héctor Alvarado, quien llega a los 100 años rodeado del afecto de todos. El deporte ha sido su gran pasión y su secreto para llegar al siglo. Otros, lamentablemente, han sucumbido a la pandemia. Y es que nadie está exento a caer en las emboscadas que nos prepara el cruel destino. En las últimas semanas enfrentamos a una de ellas que sirvió para conocer a muchos amigos. No era una gran cosa nos ofreció la oportunidad de evaluar la valiosa ayuda de los guardianes de la salud, hombres y mujeres de una calidad humana excepcional, de los que estamos y estaremos orgullosos de tenerlos con nosotros. No estoy seguro si hemos valorado en toda su dimensión el trabajo de cada uno de ellos, pero en lo que a mí respecta, me quito el sombrero, como suele decirse.

III

Los románticos hemos perdido a uno de los nuestros. Se trata de Mario Gutiérrez, chileno, fundador de los Ángeles Negros, aquella banda que enamoró con sus boleros a toda Latinoamérica junto a Germain de la Fuente su primera y única voz… PREGUNTAN y con razón sobre el Real Madrid. Tengo la sensación de un mal momento que se vive en el vestuario. Zidane, su técnico, no encuentra el camino correcto para un equipo llamado a exhibir su grandeza deportiva, probada en mil y una plaza futbolística. La era Zidane parece estar llegando a su fin.

Luis Rodríguez Moreno