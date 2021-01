OPINIÓN Red de Instituciones Larenses: Perspectivas económicas 2021 (Parte III) #27Ene

Con gran satisfacción transcribimos el trabajo del Ec. Gerardo Álvarez, Cito:

De hecho, el propio presidente Maduro afirmó el pasado miércoles 30 de diciembre que los ingresos de Venezuela por concepto de petróleo descendieron a menos de 500 millones de dólares… mientras en el año 2013 ingresaron 56.000 mil millones de dólares “Esto lo dijo en una transmisión por Venezolana de Televisión desde el Palacio de Miraflores y citado por la página virtual de Efecto Cocuyo el mismo día. El Estado ya no tiene el músculo financiero para reactivar la economía y más temprano que tarde será sustituido por el sector privado y el sector externo de la economía quienes ocuparán ese espacio promotor de la actividad productiva, a pesar de la resistencia que ofrezca el gobierno motivado a su esquema ideológico. Quizás medie una etapa de transición, pero ya estamos viendo decisiones que apuntan hacia ese destino, como la ley antibloqueo, permitirle a la banca ofrecer servicios en dólares, privatización de empresas públicas, etc. Decisiones incompletas, pero quizás sean un reconocimiento implícito a su hipotético nuevo rol en la economía. Es importante subrayar, no obstante, que esto no sucederá a corto plazo. Pasaran varias lunas antes de que esto ocurra, en mi humilde opinión. Habrá algunos cambios estructurales en la economía que reivindicaran el papel del sector privado (formal e informal. Según cifras de Asdrúbal Oliveros, este sector contribuye hoy día con el 51% del PIB) como el verdadero precursor de los cambios por venir. Por lo tanto, no sería exagerado señalar que este año estará signado por una incertidumbre general producto de estas contradicciones internas que se están generando como consecuencia de una disminución inducida del estado producida por el descalabro de PDVSA. A nivel mundial no será diferente. Al respecto, según The Economist “el año próximo promete ser particularmente impredecible, dadas las interacciones entre la pandemia, una recuperación económica desigual y una geopolítica fraccionada”.

Tal como lo han señalado muchos analistas económicos, en 2021, el nivel de actividad económica lo va a determinar el consumo privado, las remesas del extranjero (Oliveros estimo que este año aumentaran 26%. El año pasado se calcularon en $1500 millones), junto con las transferencias unilaterales del gobierno, a través de las tantas misiones sociales que ha creado (más de 20). Según el economista Efraín Velázquez Presidente del Consejo Nacional de Economía “ha aumentado la dolarización de los salarios, las empresas están pagando bonos y complementos en dólares que también ayudan a que se detenga el declive de la capacidad de compra “Esta situación no es extensible al sector público pues es por todos conocido las muchas divisas que necesitaría el Estado para dolarizar el llamado salario mínimo junto con las pensiones y jubilaciones (estamos hablando de un total aproximado de unos ocho millones de personas sin contar los beneficiarios de las tantas misiones sociales). No obstante, muchas de estas personas realizan actividades complementarias por cuenta propia y otros tantos se han incorporado a la economía informal en un esfuerzo por complementar relativamente sus ingresos, que nunca serán suficientes para alimentarse. De hecho, según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS)” en Venezuela 9.1 millones de personas se encuentran sub-alimentadas.” Continuará…

Maximiliano Pérez Apóstol