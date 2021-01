Ramos Allup: Tenemos que lograr condiciones electorales para participar en las regionales

El secretario general de Acción Democrática, Henry Ramos Allup, dijo este martes 26 de enero que los factores democráticos deben lograr condiciones electorales para participar en los comicios regionales.

Señaló que debe realizarse la instalación de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE), que los partidos políticos obtengan nuevamente sus tarjetas, se habiliten dirigentes, regresen los exiliados y se liberen a los presos políticos.

“Los procesos socio-políticos no son lineales. Si nos conviene participar, participaremos. Y si no nos conviene, no participaremos. Tenemos que lograr condiciones electorales para participar en las regionales. El derecho a aspirar no se le puede discutir a nadie”, expresó durante durante un acto político.

“La comunidad internacional incluyendo la Unión Europea, el Grupo de Lima, los países amigos de la OEA y los Estados Unidos han afirmado la misma posición de que se logre una solución democrática, pacífica, constitucional y electoral a la grave situación venezolana y que los procesos electorales sean justos y verificables. Esa es nuestra lucha”, agregó Ramos Allup.