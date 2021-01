Gimnasios reportan disminución de usuarios por cuarentena #30Ene

Elimpulso.com consultó a encargados de gimnasios en Barquisimeto, quienes manifestaron que en cumplimiento al método 7+7, solo pueden laborar en la semana de flexibilización, situación que ha afectado sus ingresos.

“Ha disminuido el número de personas que vienen a entrenar, les cuesta venir una semana si y otra no, pues en la semana radical no trabajamos”, expresó Nazareth Pulgar, encargada del área de recepción en un gimnasio ubicado en la avenida Venezuela.

“La mayoría de los instructores que laboran acá optan por enviar rutinas o entrenar a sus clientes personalizados a domicilio durante la semana de cuarentena”, acotó.

Jhon Méndez, quien trabaja en un gimnasio localizado en la avenida Vargas al centro de la capital larense, coincide con la opinión anterior en afirmar que desde la llegada de la pandemia el movimiento de personas ha bajado considerablemente.

“Desde que está el 7+7 se ha reducido a como era antes de la pandemia, ha venido gente pero no como antes porque trabajamos una semana sí y la otra no y por lo general a la gente no le gusta mucho esto”, indicó.

Señala que hasta un 40% disminuyó la nómina de usuarios. “Quienes siguen viviendo son los que tienen un estilo de vida saludable definido”.

El costo de lucir bien

Los encargados de gimnasios consultados afirmaron cobrar un plan de entrenamiento por semana, que va desde los 6 dólares, lo que equivale a un dólar diario. Sin embargo, este monto puede variar dependiendo de la zona en donde esté ubicado y la maquinaria con la que cuente el local.

Para quienes deseen atención personalizada en las cuales puedan contar con entrenamiento durante todo el mes, incluyendo rutinas desde casa durante la semana radical, los entrenadores ofrecen planes que se ubican desde los 20 dólares semanales, lo que calculado al mes se ubicaría en 80 dólares.