Rodríguez: Leopoldo López y Juan Guaidó están involucrados en operaciones en contra Maduro #31Ene

Jorge Rodríguez, presidente de la ilegitima Asamblea Nacional, acusó este domingo 31 de enero al presidente interino de Venezuela Juan Guaidó y Leopoldo López de ser los “cabecillas” de un movimiento de mercenarios entrenados en Colombia.

A través de Venezolana de Televisión, el nuevo presidente del parlamento chavista compartió los supuestos “planes” de Leopoldo López, Donald Trump e Iván Duque” “contra la paz de Venezuela”.

También aseguró que el los próximos días revelará “pruebas sobre la ejecución” de otro plan para supuestamente “asesinarían a varios diputados de la Asamblea Nacional“.

Rodríguez señaló que existe una “colombianización de la oposición” en Venezuela.

“Hoy diremos que Leopoldo López y Juan Guaidó han sido los causantes de entrenamientos de desertores y paramilitares. Tenemos pruebas de que López y Guaidó están involucrados en estas operaciones en contra de la nación y el presidente Nicolás Maduro“, sostuvo.

Por otra parte, mostró un vídeo de un hombre identificado como Juan Gutiérrez Aranguren, alias “doble rueda” que estuvo aparentemente implicado en uno de los intentos de Golpe de Estado contra Nicolás Maduro.

“Hice buenas relaciones con Leopoldo. Me apegué al llamado de Guaidó. Fui a Colombia y conté con el apoyo de Iván Duque. López me contactó y me dijo que habían campamentos para derrocar a Maduro. En Maicao se encontraba Clíver Alcalá, quien me dijo que había una operación militar con 300 hombres y se iba a contar con Trump, Duque y Guaidó; luego en ese campamento se nos dio la instrucción para derrocar a Maduro”, dice el hombre en el vídeo mostrado por Rodríguez.