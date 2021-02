El Grupo de Contacto Internacional, en reunión este martes 2 de febrero, pidió a los actores políticos venezolanos retomar un proceso de negociaciones “con prontitud”, además de establecer un proceso de diálogo entre todas las partes.

En un comunicado, el Grupo señaló que ese diálogo, que también debe establecerse con “urgencia”, debe ser “inclusivo”, al igual que “un proceso de transición liderado por Venezuela que conduzca a elecciones creíbles, inclusivas y transparentes de conformidad con las disposiciones de la Constitución y la leyes de Venezuela”.

Parte fundamental de ese proceso, a juicio del Grupo de Contacto, «será la designación de un Consejo Nacional Electoral independiente y equilibrado. Este será uno de los pasos necesarios para eliminar todos los obstáculos a la participación política para que se lleven a cabo procesos electorales significativos».

La coalición de países insistió en que no puede haber democracia en Venezuela “sin el compromiso de todos los partidos de respetar las reglas electorales básicas y el papel imparcial del CNE”. Mientras que la Asamblea Nacional (AN) controlada por Juan Guaidó, único órgano que la Unión Europea reconoce como legítimo, se detuvo en la designación de un nuevo CNE al no encontrar consenso con el oficialismo, desde el régimen de Nicolás Maduro se usó al poder Judicial para designar nuevos rectores.

Esos nuevos rectores, con una inclinación mayoritaria que favorecía a Nicolás Maduro, autorizaron y llevaron a cabo la elección del 6 de diciembre pasado para escoger a un nuevo parlamento, desconocido por parte de la comunidad internacional.

Esa AN, que controla el exministro Jorge Rodríguez, autorizó en días pasados la conformación de la comisión preliminar de postulaciones electorales, con el objetivo de tener a más tardar para abril a nuevos representantes del CNE.

Además, los integrantes del Grupo de Contacto hicieron un llamado a la oposición venezolana «para que se unan como parte de un esfuerzo más amplio y concertado para un mayor diálogo, que requerirá compromisos difíciles si Venezuela quiere llevar a cabo una transición exitosa a la democracia, la estabilidad y la prosperidad».

Trabajo humanitario sin restricciones

Otro de los puntos tocados dentro del comunicado del Grupo de Contacto Internacional fue el trabajo humanitario que realizan defensores y organizaciones no gubernamentales, algunas con el apoyo del sistema de Naciones Unidas.

El Grupo de Contacto pidió “un acceso pleno, sin trabas y sin trabas tanto al personal humanitario como a los bienes, con el fin de proporcionar el acceso que se necesita con urgencia a los alimentos, la gasolina, los medicamentos y los servicios básicos de salud, incluido el acceso a las vacunas COVID-19”.

La coalición considera que cualquier decisión “que reduzca aún más el acceso humanitario debe revertirse. La represión y los ataques contra las organizaciones de la sociedad civil, los defensores de los derechos humanos y los medios de comunicación en Venezuela deben cesar de inmediato”.

Los miembros del Grupo de Contacto Internacional también apoyan el establecimiento de una oficina permanente de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Venezuela.