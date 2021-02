Cusanno: Propuestas económicas y legislativas presentará Fedecámaras este viernes a la AN electa el 6D #3Feb

Un conjunto de propuestas tanto de orden económico como legislativo, presentará Fedecámaras a la Comisión de Diálogo de la Asamblea Nacional, luego de la reunión sostenida entre la dirigencia empresarial y representantes de la Asamblea Nacional electa el 6D.

La información fue dada a conocer por el presidente de la federación empresarial, Ricardo Cusanno, quien señaló que las propuestas y consideraciones están siendo aportadas por los distintos sectores, expresando que algunas son de carácter más específico, tanto en lo económico como en lo legislativo que eliminarían los nudos que tanto han trabado a la economía.

Recordó que en esta reunión los parlamentarios fueron visitantes, de allí que “ el día viernes vamos a estar entregando unas primeras consideraciones, propuestas en los sectores, algunas de carácter mucho más específico tanto de decisiones administrativas como también de propuestas legislativas que eliminen los nodos que tanto han trabado a la economía, entonces podemos decir que en las próximas horas tenemos las primeras propuestas y, lo más importante, esperamos que esto no quede en simples conversaciones, sino que se traduzca en soluciones para la gente, porque si no el drama humanitario, institucional y político que vivimos se profundiza y si esto ocurre, será cada vez más complejo salir adelante”.

Advierte Cusanno que no es posible que el ciudadano venezolano, no haya podido tener los beneficios que han tenido otros países en África, países con dictaduras muy complejas, con democracias mucho más estables que la venezolana, de los fondos de ayuda que ha otorgado el Fondo Monetario Internacional.

“Y eso los venezolanos no lo hemos sentido hasta ahora, pues sencillamente porque es un tema de a quien se reconoce y a quien no, entonces se impone buscar el mecanismo, busquemos un multilateral que pueda veedor, que pueda controlar esos fondos, pero que no se someta más a la población al drama político que estamos viviendo desde hace tantos años”, dijo Cusanno.

Admitió que en esta reunión con Fedecámaras, se comprometió a interceder en tres instancias, en el Ejecutivo, en la propia Comisión y en la Asamblea Nacional a considerar las propuestas que los empresarios van presentar y a ser procesadas y puestas en marcha en la medida de que haya consensos en lo que se está construyendo o se perfeccionen con la visión de los dos actores, si son los únicos que tienen que consensuar.

“Por ejemplo, se planteo el tema salarial, Venezuela no puede seguir con un salario paupérrimo para la ciudadanía, pero adecuar el salario requiere que sea soportable para las empresas, porque si no favoreces a unos por un tiempo, pero matas a la gallina que aporta el salario y eso hay que insertarlo a los trabajadores, en fin tenemos que participar absolutamente todos, el tema institucional los políticos tienen que volver a sentarse, el tema de reinserción en el concierto de las naciones, planteamos que tengan un gesto, propusimos una Ley de Amnistía, quizás este no sea el nombre, puede ser otro, pero tiene que haber un gesto “robusto” de quienes ostentan los símbolos del poder, para que se abran los caminos de la negociación formal, sobre todo vías que traigan soluciones, hasta que no se encuentren las soluciones, nadie se puede parar de la mesa, porque hay una sociedad padeciendo por esta falta de comunicación y sufriendo los errores en in definiciones de las políticas públicas”, dijo Cusanno.

Señaló que durante la reunión vio a un grupo de personas realmente preocupados, buscando soluciones, mucha humildad, reconocimiento de errores, una relación muy respetuosa, con profundas diferencias, por cierto, “porque allí nos dijimos cosas muy duras, pero con muchísimo respeto y eso de entrada, genera buena vibra y buena expectativa, y de parte de nosotros, seguiremos procurando soluciones y aportando nuestras capacidades para trabajar por el país”, señaló el presidente de Fedecámaras, en el circuito Éxito.