Fegalago: “Exigir fincas en excelentes condiciones es una utopía”

Los productores agropecuarios están “arrinconados” en el Zulia. La situación económica, la falla de los servicios públicos y el azote de la delincuencia les imposibilitan tener sus fincas en buenas condiciones. Por otro lado, el Instituto Nacional de Tierras (INTI) les exige “excelentes” desenvolvimiento para evitar sanciones o la expropiación de sus predios.

Y es que más que un apoyo para solventar los problemas, los productores se sienten “intimidados” por parte de los entes gubernamentales.

Las visitas de los funcionarios del INTI se intensificaron en noviembre y diciembre pasado en las haciendas de los municipios Machiques de Perijá, Rosario de Perijá, Colón y varios municipios de la Costa Oriental del Lago (COL), exigiendo buenas condiciones, esto según declaró a La Verdad Paúl Márquez, presidente de la Federación de Ganaderos de la Cuenca del Lago de Maracaibo (Fegalago), quien catalogó las inspecciones como una “intimidación”.

“No nos negamos a atender a los funcionarios del INTI, no tenemos problema en eso, pero lo catalogamos como intimidación porque estamos en un momento de dificultad. El trabajo es prácticamente imposible. No tenemos combustible y no conseguimos los repuestos. Eso hace imposible mover nuestra maquinaria. La crisis económica nos tiene arrinconados. Exigir a los productores que tengan las fincas en excelentes condiciones es una utopía”, expuso Márquez en entrevista concedida a este medio.

La normativa del INTI establece que según su tamaño y ambiente, cada finca debe tener una cantidad específica de ganado y otras condiciones como capacidad de producción, mantenimiento de los potreros, entre otros.

“Es querer someter al productor a una presión extra, vienen a complementar todas las presiones que ya tenemos al momento de producir (…) Tener una presión adicional por parte del INTI es una intimidación para nosotros”, dijo Márquez.

Ejemplificó con el caso de un productor a quien recientemente le robaron su ganado.

“El año pasado le robaron gran parte de su ganado y cuando el INTI le hace la inspección le dice que tiene muy poco ganado para la finca que tiene, él alegó que le robaron el ganado. Eso no es razón suficiente para intimidar a un productor y que le quiten un pedazo de tierra, porque no tiene el ganado completo”, expuso.

De intimidador a apoyo

El presidente de Fegalago no vaciló en extender su llamado al INTI y a las autoridades en general.

“Lo que queremos es que el INTI pase de ser un organismo intimidador, de chequeo para las cosas malas, a convertirse en un organismo de apoyo que favorezca la producción y que no esté en actitud de policía malo amedrentando a los productores que no tengan las fincas en buena condiciones, que sean de apoyo y no represivos”, resaltó.

Diálogo

Desde Fegalago, Márquez subrayó que mantienen su posición de dialogo con las autoridades para acordar en pro de soluciones

“El trabajo de los gremios es buscar las soluciones y sentarnos a conversar con todos los organismos. No nos negamos al diálogo”, afirmó.

