VIDEO Cedulación para menores durante flexibilización se llevó con normalidad en Lara

Durante la semana de flexibilización el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) activó un plan de cedulación para menores de edad por primera vez en todo el país.

A través de las redes sociales del organismo se publicitó el operativo sin embargo en sus publicaciones no se mencionaba el trabajo conjunto que se realizaría a través de las instituciones educativas del estado, sin embargo, la mayoría de usuarios que acudieron a las oficinas en el estado Lara estuvo al tanto de la información y solo unos pocos decidieron acudir al operativo de forma particular.

Estas personas no pudieron realizar el trámite porque todo se debía hacer a través de colegios y escuelas de la entidad. La mayoría de los usuarios fue al operativo luego de haber hecho los pasos y procedimientos indicados por la institución educativa en donde cursa actividades su hijo.

Las edades establecidas para menores que se beneficiaron por el operativo fue de 9 a 17 años, según la información aportada por funcionarios del Saime en el estado Lara.

Opiniones encontradas

Emi Chirinos fue una de las madres que acudió al Saime de la Av. Lara en Barquisimeto y se mostró satisfecha por la atención. “Todo fue muy rápido. Yo canalice el trámite a través de la escuela de mi hija y hoy le tocó sacar su cédula. Todo es muy rápido y organizado”.

Por su parte Reinaldo Álvarez coincidió con Chirinos pues llegó a las 8 de la mañana y a las 11 ya había cumplido su cometido. “Ya lo que queda es que envíen la cédula a la escuela y más nada. Todo fue muy rápido, gracias a Dios”.

Sin embargo, varios padres se quejaron de que el operativo haya sido establecido en conjunto con las instituciones educativas.

Aldo Pizziani acudió a sacarle la cédula a su hijo y no pudo pues no fue por el colegio donde el pequeño estudia. “Ellos no acatan órdenes del gobierno, entonces como quedo yo. El derecho a la identificación es individual. No pueden someterme a mí a depender de un tercero que no hace las cosas como debe. Me parece una falta de respeto pues los derechos de mi hijo están siendo violados”, dijo el representante.

La semana de flexibilización que arranca el lunes 8 de febrero será implementado el operativo de cedulación para adultos, en conjunto con el de menores. Según el Saime serán establecidos horarios para que se pueda llevar a cabo el procedimiento sin que interfieran unas edades con otras.