“No nos alcanza”, Pacientes renales denuncian altos costos en los exámenes rutinarios #8Feb

La calidad de vida de los pacientes renales en Venezuela cada vez parece más limitado y complicado. Actualmente, en Barquisimeto, los pacientes que presentan esta patología denuncian que los exámenes de rutina tienen un costo sumamente elevado, el cual se aleja del bolsillo de la gran mayoría.

Shorybel Yustzy, paciente con un trasplante de riñón, conversó con Elimpulso.com y acotó que al evaluar los costos de los exámenes rutinarios terminó asombrada. “Tengo 5 años trasplantada y mínimo debería hacerme mis exámenes cada 6 meses, pero no me los pude hacer“.

Mencionó que el costo de dichos exámenes de rutina cuestan aproximadamente 68 millones de bolívares. “Es una cantidad que no puedo cubrir“, acotó.

Por otra parte, comentó que se dirigió a la Dirección de Salud del estado Lara (Sanidad) para retirar su tratamiento de insulina, porque algunos pacientes le indicaron que pudieron retirar este tratamiento la semana pasada. “Cuando llego a la cola, me dijeron que no, que desde el mes de octubre no tienen insulina (…) una insulina está alrededor de los 50 dólares y tampoco tengo para cubrir eso (…) ese gasto lo debo hacer cada tres meses como mínimo“, acotó.

Resaltó que se siente asombrada que a algunos pacientes sí le hacen entrega de este tratamiento, pero a otros no. Sin embargo, confesó que no tiene conocimiento de cuál es el motivo de esta decisión por parte de la Dirección de Salud del estado Lara.

Cabe destacar que en Lara son 256 pacientes con trasplantes, y según lo contado por Yustzy, la mayoría de los pacientes están realizándose solo los exámenes más básicos porque cuesta conseguir el dinero correspondiente para hacerse sus respectivos tratamientos.

“De lo que obtenemos prácticamente es para comer, así que se nos hace casi imposible cubrir esos gastos de tratamiento, medicina y laboratorio“, mencionó. Incluso, aseveró que por esta irregularidad: los altos costos de los exámenes y tratamientos, sumado el bajo nivel adquisitivo de los pacientes; muchos de estos estarían encaminados a empeorar en su condición de salud.