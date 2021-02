RETACITOS #14Feb

La población de Siquisique, en el municipio Urdaneta del estado Lara, cumplió el pasado 9 de febrero sus 400 años, fecha para la cual los pobladores del municipio y específicamente de la ciudad cumpleañera, esperaban que las autoridades regionales y municipales, hicieron previamente todos los preparativos y reparaciones de las obras públicas, con la finalidad de que estuviese, como bien se lo merece, como una “tacita de plata” para su fecha Cuatricentenaria. Pero las historias y los videos que nos han hecho llegar desde el lugar de los acontecimientos, es que solamente se limitaron a echar unas manos de pintura a las paredes más visibles, a las aceras y pareciera que los reales solo alcanzaron para eso, para pintura. Lo mismo ocurrió en el hospital Luis Ignacio Montero, todas las paredes pintadas pero el deterioro de los baños es espantoso, aun cuando le metieron mano cuando se enteraron que había un video circulando con semejante desastre, pero todas estas carreras se producían, debido a que se conoció que el gobernador haría un recorrido por la ciudad, pero la pintura no puede ocultar el grado de deterioro y abandono que hay en la ciudad, y allí ocurren cosas absurdas, en los quirófanos del hospital no hay equipos, ya que este equipamiento al parecer los tienen oculto en una oficina de la Alcaldía, producto dizque de una confrontación entre el burgomaestre y Carmelina y quien al final del día paga los platos rotos, son los pacientes que se ven obligados a trasladarse hasta Barquisimeto. La verdad que no hay derecho a que por estos enfrentamiento inútiles entre funcionarios de la administración regional y municipal, se esté poniendo a pasar dificultades a los habitantes de estas poblaciones, que nada tienen que ver con las diferencias que puedan existir entre los jefecitos, para ellos lo fundamental es que los quirófanos del centro hospitalario de Siquisique sean puestos a funcionar de inmediato, y de esto debe ocuparse, sin intermediarios, el Director región al de Salud. Le vamos a montar una lupa encima y por muy ladino que sea el burgomaestre, a tener que entregar estos equipos por el bien de la comunidad.

Pero lamentablemente las cosas que ocurren en nuestra flamante ciudad Cuatricentenaria de Urdaneta, como lo es Siquisique siguen teniendo historias que son realmente inverosímiles. Cuentan que el Liceo José Ángel Rodríguez López, de la noche a la mañana amaneció sin director, ya que supuestamente el Profesor que ejercía tal cargo (MP), dizque más chavista que el comandante galáctico, al parecer se desencantó de tantos engaños del proceso revolucionario, de tantas promesas incumplidas, que dejó el pelero, no aguantó la situación de crisis que se vive en el país, de pobreza, de hambruna decidió dejar el cargo, no sabemos si con la intención de dedicarse a otra actividad, distinta a la educación, pero lo cierto es que el liceo está acéfalo desde hace tiempo. Por supuesto, que confiamos que el Gober haya aprovechado su visita a la población, para tomar nota de todas las irregularidades que debe haber visto personalmente, si fue al sitio cumpliendo con su deber de mandatario regional, y no a hacer comparsa con motivo del aniversario, para que aplique los correctivos, a los que haya lugar, porque no tiene por que cargar sobre sus hombros las diferencias que haya podido tener su antecesora con autoridades municipales.

Pero la celebración ameritaba una torta y la pusieron monumental, al ordenar la detención arbitraria e ilegal de la politóloga, Marisol Bustamante, simplemente porque cometió la indiscreción de hacerle al gobernador algunas preguntas no complacientes, a las que al parecer está acostumbrado, por ejemplo sobre la situación de las aguas negras, sobre los recursos que llegan a la gobernación para los municipios y no se ejecutan debidamente y medicamentos que llegan el lunes y ya el martes no están, además seguramente vieron que estaba documentando lo que estaba viendo a su alrededor y la entrevista, violentando sus derechos humanos, el derecho a la libertad de expresión y además el derecho que tiene como ciudadana a recibir respuesta de los funcionarios públicos a cualquier interrogante, algo que se denomina derecho a la exigencia de rendición de cuentas, lo que al parecer desconocen los militares, incluyendo al jefecito de la policía quien habría ordenado la detención; afortunadamente para ellos, no hubo agresión, tampoco contacto físico, solo la conminaron a montarse en una patrulla y la trasladaron hasta la oficina del comandante de la policía, quien insistió en que no “había utilizado el procedimiento correcto, para entrevistar al gobernador”¿?, lo que pone en evidencia el craso y profundo desconocimiento que tienen de la normativa vigente. Lo ocurrido con la Lic. Bustamante es muy grave, se trata de un abuso de autoridad y de ahora en adelante, los colegas periodistas saben a qué atenerse cuando les toque entrevistar al mandatario regional, si le hacen preguntas que no son de su agrado, pueden ir presos, ¿Qué talco?

*****

Ha llamado poderosamente la atención como en las últimas semanas, altos oficiales de las FAN han estado llamando por las emisoras de radio a nuestros jóvenes que hayan cumplido los 18 años, para que se inscriban para que cumplan con el servicio militar obligatorio. Recordamos que en nuestra juventud -en estos días me he incorporado al exclusivo club de los “Octogenarios”- por una parte existía la oprobiosa “recluta” donde perseguían a los jóvenes para incorporarlos a cualquiera de las cuatro estamentos que componen las FAN, en otras palabras, el Ejército, la Aviación, la Armada y la GN; posteriormente se eliminó la recluta y numerosos muchachos veían en la incorporación a la fuerza armada, las posibilidades de hacer carrera en el ámbito militar, además de tener techo, comida tres veces al día, les pagaban un modesto salario y además, tenían el respeto de la gente por portar el uniforme. Todo eso se quedó en el pasado y hoy las condiciones son otras, gracias a la revolución, nadie se presenta por voluntad propia a enrolarse, es público, notorio y comunicacional que en muchos de los cuarteles hay severos problemas con la alimentación, con la dotación de uniformes y botas, así como con los productos de aseo personal; también se ha denunciado que en diversas ciudades, los soldados son enviados a sus hogares porque en las guarniciones no tienen como garantizarles la comida y la asistencia de salud; recordamos que hace unos años hubo un gran escándalo en un fuerte de la región larense, cuando varios soldados fueron detenidos “en flagrancia” en el campo robándose unos chivos y al ser interrogados admitieron que en el cuartel no tenían comida. Esta semana una dama hizo una grave denuncia contra el ejército durante un operativo en busca de guerrilleros: “Se llevaron a mi esposo y a mi hijo, toda mi comida y hasta la pasta dental”. Sin comentarios.

*****

Con mucha preocupación hemos estado observando como todas las actividades de calle que ha intentado realizar la oposición en el estado Lara, para elevar su voz de protesta ante la profundización en el deterioro de los servicios, reclamar que se regularice el suministro de agua, de electricidad, garantías para el abastecimiento de gasolina y de gas doméstico, transporte, trabajo, educación y salud han sido obstaculizadas por efectivos policiales, quienes desconocen el derecho constitucional que tiene el pueblo de salir a protestar en forma pacífica y sin violencia, ahora con la excusa de que la gente puede contagiarse con el Covid-19, olvidándose que el alto gobierno decretó la flexibilización de la cuarentena hasta después de los carnavales, lo que nos hace pensar que habrá aglomeraciones, que seguramente no serán reprimidas por los policías, porque han sido autorizadas desde Miraflores. El sábado 6 de febrero, le obstaculizaron a la actividad que realizaban en la Parroquia Unión, al norte de Barquisimeto y el domingo 8 también le sabotearon, impidiendo un contingente de policías con escudos antimotines y armas largas, que pudieran llegar hasta el mercado de las hortalizas. Pareciera que quienes dan instrucciones a estos cuerpos de seguridad, no terminan de entender que no hay fusil que detenga a un pueblo que quiere ser libre y que está empeñado en construir una Venezuela para todos. Esta es una lucha que hay que hay que continuar, ya que como lo ha señalado la dirigencia de oposición, la respuesta a la crisis y la salida de la usurpación está en las calles, hasta que se puedan lograr las elecciones presidenciales, libres, justas y transparente, de manera que el triunfo es de los que perseveran.

*****

Siempre hemos dicho en esta sección que entre cielo y tierra no hay nada oculto, y el comentario viene al caso porque las irregularidades y corruptelas en PDVSA Gas Comunal, fue denunciado por los mismos chavistas que conformaban la brigada de contraloría social de obreros y trabajadores de la empresa, en el mes de noviembre de 2020, cuando enviaron comunicaciones a Miraflores, a la Comisión Alí Rodríguez, al ministro del Petróleo y al presidente de PVSA, donde se señalaban con nombres y apellidos a los responsables de tan descomunal guiso, pero la gran pregunta es: ¿ por qué tuvieron que esperar más de dos meses para destapar la olla con tan nauseabundo guiso”, interrogante que también deben estarse haciendo quienes tuvieron la valentía de formular la denuncia en su momento, quienes señalan las vinculaciones de los supuestos responsables, con otros altos personeros del tren gubernamental, formulándose serios señalamientos contra una empresa de oro gas en Barinas; se denuncia la desaparición y supuesta venta de 24 contenedores que al parecer se encontraban en la planta renovadora de cilindros de Chivacoa, estado Yaracuy, contenedores que tenían en su interior repuestos y materiales con la finalidad de recuperar las plantas de llenado de GLP a nivel nacional, valorados en millones de dólares. Se recuerda que el pasado mes de octubre el jefecito de Gas Comunal dizque autorizó un modesto bono de 100 millones para su grupo exclusivo de colaboradores recién nombrados como gerentes nacionales, lo cual fue calificado como una burla para la masa trabajadora de la empresa, que viene batallando desde hace tiempo sin ningún tipo de retribución, a parte del salario. Hay que estar muy atentos con este caso, porque la denuncia ahora es cuanto tiene tela de donde cortar.

*****

Preocupante la situación carcelaria en Uribana, esta semana falleció un joven de 24 años, según sus familiares debido a paludismo, resultado lo más grave que estaba detenido desde el 2017, o sea cuatro años encarcelado injustamente y al parecer según su familia no fue atendido oportunamente. Asimismo, ya es publico notorio y comunicacional, que en este penal hay casos de tuberculosis hasta para regalar y supuestamente la mejor salida que han encontrado para resolver esta grave problemática, es ubicar en aislamiento a todos aquellos que padecen la enfermedad, cuyo número oficial se desconoce pero entre los comentarios que hacen los custodios, parece que es bastante significativo. La nueva titular del ministerio de Asuntos Penitenciarios admitió ante el periodista la existencia de casos de tuberculosis en la penitenciaría de Fénix. En un trabajo publicado en la Prensa de Lara, se recoge que durante el 2020 murieron en las cárceles 59 privados de libertad, 52 de ellos por enfermedades siendo la tuberculosis la más mortal. No hay que olvidar que esta patología se produce como consecuencia de la falta de una alimentación adecuada y por los problemas de aseo personal, de tal manera que las cárceles son un caldo de cultivo para la proliferación de estos males. Confiamos en que las autoridades del despacho penitenciario no se olviden de estos reos, ya que el problema les puede explotar en la cara, no digan luego que no estaban enterados.

*****

El proceso de elecciones regionales al parecer ha abierto las apetencias de muchos aspirantes; sin embargo, muchos de los que se consideran favoritos se engrinchan cuando se les toca el tema de las “Primarias” para escoger a los candidatos, aun cuando todos están convencidos que es el mecanismo más democrático, permite la participación de todos y la escogencia de los mejores. Somos unos convencidos de que el poder enerva, por lo que suponemos que llegar a la gobernación de Lara debe ser un cargo verdaderamente apetecible en estas épocas de revolución, ya que el listado que inicialmente encabezaban el sargento de Nirgua y el sindicalista de la R al revés, ahora se le han sumado el hombre que no tiene un pelo de tonto, el perifoneador de Yaritagua, el baquiano Lencho, el jefecito de PJ en Lara, la Bella Soo, Don Maca y algunos otros que mantienen sus aspiraciones In pectore. Similar situación se baraja con los candidatos para la Alcaldía de Iribarren, donde uno de los candidatos que postulará en Indio Berny por AD, es nada más y nada menos que a Rubenciño, quien como ya no encuentra en que palo ahorcarse, ahora quiere ser alcalde; por cierto en un audio que por allí está circulando, donde pretende captar a un dirigente de la AD legítima, le dicen que si llega a ser burgomaestre, hay que entrar a la Alcaldía con un pañuelo en la nariz. La verdad que llama la atención, como es que este personaje con tanta experiencia en el mundo político, siga pensando que Berni es el que manda en AD, cuando muy recientemente sus seguidores quisieron ocupar una casa de AD en el oriente de país y los sacaron a palos. Bueno, muchos viejos adecos de verdad comentan, que algún beneficio debe estar percibiendo, porque este personaje no da puntada sin dedal.

*****

A propósito ha trascendido que para el próximo sábado, 18 de febrero, a las 9:00 am, en la sede del Colegio de Médicos del estado Lara, se estará realizando una reunión de un mega bloque de Organizaciones Políticas, Gremiales y Sociales, siendo esta la tercera vez que se encuentran. Aseguran que la reunión de este gran bloque integral, que persigue la unidad de todos los factores políticos de oposición , a objeto de rescatar los espacios perdidos por la mezquindad de algunos factores, la asimetría entre unos y otros, la coacción del gobierno , aunado al exacerbado paternalismo del Estado. Se pudo conocer que entre las organizaciones concurrentes con carácter de religiosidad destacan AD, Copei, el MAS, AP, El Cambio Cambiemos, Movimiento Ecológico, Agrupa, Jóvenes sin Fronteras, Unión y Progreso, Voluntad Popular, Colegio de Médicos, Colegio de Abogados y Nuvipa. Aseguran que por AP figura Sepulveriza que aspira a ser candidato, junto a otros 5 directivos de la organización. Aseguran que ellos aspiran que haya “Primarias” para escoger a los candidatos. Asimismo se indicó que progresivamente se irán incorporando otras organizaciones, de manera que pudiéramos estar en presencia de un nuevo “chiripero” grupo que aparece dispuesto a retar al G4 para que se cuenten en primarias, para ver “si como roncan cantan”. Por cierto, es una lástima que el estupendo trabajo que en las pasadas elecciones realizó Unión y Progreso, al extremo que pudo legitimarse, hoy este siendo cuestionado por la actitud de algún maula que le quedo debiendo a todo el mundo por gastos de campaña; hoy el personaje no responde al teléfono, tampoco a los correos y se esconde cuando ve a la gente. ¿Adivina adivinador? Quienes posean una memoria no tan frágil, no les costará mucho dar con el personaje, porque las malas mañas las tiene desde antes.

*****

Insólito. Muchas veces cuando se escribe que algunos organismos regionales encabezan los listados entre los más ineficientes, nos llaman exagerados, que la tenemos agarrada con tal dependencia, pero hay casos que son el colmo. En efecto, el pasado 27 de julio de 2020, la comunidad de la Urb. El Obelisco envió una comunicación a Hidrolara, suscrita por cerca de 40 vecinos, denunciando la existencia de un bote de aguas negras, ubicado en la calle 55 entre Av. Libertador y Carrera 25, cuya solución requería de atención inmediata debido a la contaminación, los olores fétidos y los riesgos para la salud de los habitantes, donde hay personas adultas, de la tercera edad y principalmente niños. Pues bien, han pasado más de seis meses y la comunidad aún está esperando por la solución que ponga fin de este problema, que con el pase del tiempo se ha agudizado, está saliendo más agua podrida y lo que a lo mejor se ha podido resolver de manera rápida, ahora luce más complicado porque las aguas negras corren por toda la calle. Los distintas reclamaciones de los vecinos han sido desatendidas, incluso en alguna oportunidad les dijeron que irían en el mes de septiembre, pero se quedaron mirando lejos y esta es fecha aún en la que siguen esperando para que les quiten este karma que no les permite comer tranquilos, viéndose obligados a poner desodorantes en las habitaciones y están viviendo en unas condiciones precarias y verdaderamente insoportables. Necesito que los amigos de El Obelisco me mantengan informado, ya que me voy a comprometer a recordarle todas las semanas este caso al jefecito de Hidrobarro, vamos a ver quien se cansa primero. Nos cuentan que hay una situación similar en la Urb. Eligio Macías Mujica, ya les daremos los detalles para que no se vayan a perder.

*****

Llegan hasta nuestra mesa de redacción, informaciones que indican que no solo a los pensionados venezolanos de la administración pública venezolana y del IVSS que están en el exterior, los que tienen tiempo sin recibir la pensión y que les ha tocado pasar más trabajo que ratón en ferretería. En efecto, una comunicación fechada este pasado mes de enero de los becarios y becarias de la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho, dirigida a Miraflores, donde denuncian que el abono de la Asignación Básica Mensual (ABM) no se realiza desde el mes de mayo del 2020, es decir que ya la deuda monta a ocho meses, recursos que son necesarios para la subsistencia de los estudiantes, compra de alimentos, medicinas, ropa de invierno, pago de residencias, afirmando que el planteamiento esta ajustado a derecho ya que se apega a las normas generales que regulan el otorgamiento de becas de la fundación. El otro problema que plantean tiene que ver con la visa estudiantil, para cuya renovación necesitan tener sus pasaportes al día, dándose el caso que varios estudiantes tienen este documento vencido, resultándoles imposible ingresar a la plataforma tecnológica del Saime, lo cual les acarrea un estatus de ilegalidad dentro de la Federación, así como el riesgo de ser expulsados de sus respectivas casas de estudio. Un par de problemitas que requieren de atención prioritaria, ya que no son los estudiantes de la oposición quienes se están quejando, sino los becados por la revolución, allí les dejo esta papita caliente.

*****

Como lo advertimos la semana pasada, se produjo la protesta en el hospital pediátrico Agustín Zubillaga, de Barquisimeto, nuestro reconocimiento por la extraordinaria organización y la valentía puesta de manifiesto por el personal de enfermeras, enfermeros, personal administrativo del nosocomio lo que fue parte importante para el éxito de la protesta, donde los representantes de los trabajadores fueron recibidos por el Comisionado de Salud, hubo intercambio de opiniones y se acordaron nuevas reuniones con la finalidad de concretar posibles acuerdos que beneficien al sector laboral; destacando asimismo la participación de otros sectores como el Colegio de Profesores, trabajadores de Corpoelec y de los trabajadores del Hospital Central, incluyendo la parte administrativa de recursos humanos, quienes, a pesar de no haber sido convocados, se hicieron presentes porque también están siendo afectados por la crisis en el sector salud, resultando lamentable la no participación del personal médico que brilló por su ausencia, ya expusimos la semana algunas de las razones por las cuales a los galenos no les está afectando la crisis. En todo caso, el balance de la actividad es positivo, nuevamente se despertó el espíritu de lucha y los deseos de protestar de los trabajadores de este sector que son los más golpeados.

*****

Continúan reportándose nuevos problemas en cuanto a las deficiencias gerenciales y administrativas, en el Parque Zoológico Bararida, ya que el personal responsable que allí labora se siente molesto ante la forma como se ha venido profundizando el deterioro de las instalaciones, de uno de los centros de esparcimiento emblemático y que era de visita obligada para quienes visitaban la capital musical de Venezuela. En esta oportunidad nos hacen llegar un “dossier” de fotografías, en donde se observa como los filtros donde el público visitante bebe agua, están totalmente abandonados; la laguna está llena de sedimentos y despidiendo un olor nauseabundo, convirtiéndose en un gigantesco criadero de zancudos; los envases en los cuales se le distribuyen los alimentos a los animales, están totalmente destruidos, pero igual se siguen utilizando ya que al parecer durante esta gestión, no se ha adquirido ni siquiera un envase para la reposición; al parecer un árbol cayó encima de la biblioteca destruyendo el techo, ya que se llevaron “prestadas” las motosierras desde hace aproximadamente un año y no las han devuelto, lo que ha impedido que se realicen los operativos de poda de árboles; una bomba con la cual se hacía el mantenimiento de los hábitat de los animales, también se la llevaron hace dos años y tampoco la han devuelto; las defensas de las orillas del lago están destruidas. Suponemos que este parque debe tener unas asignaciones presupuestarias para su funcionamiento, además de los gastos de personal. ¿Alguien tiene que dar una explicación?

*****

Mi eterno agradecimiento a todos los amigos, amigas, tanto de Barquisimeto, de Venezuela y del exterior que me felicitaron por haber arribado a 80 años, seguiré trabajando hasta que el cuerpo aguante, ya son 50 años en EL IMPULSO y los que faltan. Para racionalizar el hecho, he llegado a la conclusión que con 80 ruedas se anda mejor en las carreteras. Se les quiere un montón.

Juan Bautista Salas