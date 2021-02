Fallece a los 82 años el poeta y arquitecto Joan Margarit, Premio Cervantes #16Feb

“En poesía no puedes hallar nada fuera; todo está dentro de uno y ahí hay también mucha porquería: rencor, cosas fatuas… Hay que saber encontrar lo bueno y, en un segundo estadio, transformarlo en palabras” Joan Margarit

Joan Margarit, poeta y arquitecto español, acreedor del Premio Cervantes de Literatura, falleció este martes 16 de febrero, a los 82 años a causa de un cáncer.

La muerte de este influyente poeta contemporáreo que ha estcrito en castellano y catalán, fue confirmado por fuentes editoriales a agencias internacionales de noticias.

El diario El País expone en su reseña una cita del poeta, quien describe que “el verso tenía que salir de su interior, de sí mismo. Solo así serviría para dar consuelo a una persona cualquiera, también la que está a 5.000 kilómetros; y además ha de valerle para cuando tenga 18, 45, 60 y 80 años siendo como se es personas distintas; porque, si está bien hecho, en un poema hay mil poemas“.

Margarit llamaba a su poesía “hija de la emoción“. Joana y Casa de Misericordia son de sus títulos más leídos; y su obra plenamente bilingüe, eb Catalán y Castellano, ganó premios como el Reina Sofía de Poesía y el Cervantes, en 2019.

El poeta nació en Sanaüja, España, durante la Guerra Civil. Una de sus anécdotas más conocidas es que con 5 años fue golpeado por lo que parecía ser un militar por “no hablar castellano”.

El Diario El País también reseña que Margarit llevaba siempre en sus bolsillos un poema en curso.

“Dentro de una semana, a lo sumo, llevaré dos, que será el poema en castellano, pero no es una traducción: Ambos hacen su camino; la chispa que inspiró el primero la continúo en el otro; en el largo camino de su versión final detectaré errores en uno u otro que modificarán ambos; eso sí, el primero siempre sale en mi lengua”, afirmaba.

Con esa metodología, refiere El País, desde principios de los noventa encarriló su madurez poética, con títulos como Estació de França (1998, en edición directamente bilingüe) o Joana (2002), el que solía recomendar a quienes se iniciaran en su poesía, reflejo de la muerte de su hija y de las pocas veces que escribió raudo: “En caliente, no, al rojo vivo lo hice: si en ese momento de dolor la poesía no me servía, sabía que no escribiría ya nunca más”, se justificó.

“Cuando mueren los poetas, muere un poco el futuro“

La poeta española Elvira Sastre escribió, en tono de lamento, sobre la muerte de Margarit y dejó ver la trascendencia de su creación poética.

“Murió Joan Margarit y con él, como cuando mueren los poetas, muere un poco el futuro. Tuvo a bien escribir el prólogo de «La soledad de un cuerpo acostumbrado a la herida», tan generoso, tan maestro. No pude tener mejor entrada a Visor”, dijo Sastre autora de poemarios que ahora mismo consumen con fervor la juventud de España y Latinoamérica.