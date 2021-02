Olga Tañón y Marc Anthony recibieron su tercer Récord Guinness #18Feb

Los cantantes puertorriqueños, Olga Tañón y Marc Anthony, recibieron su tercer Récord Guinness por nominaciones a Premio Lo Nuestro, el galardón más antiguo de música latina en Estados Unidos.

Olga Tañón y Marc Anthony se convirtieron la noche de este miércoles 17 de febrero en los artistas latinos más sonados en los últimos años, liderando la lista de 48 nominaciones.

Tañón agradeció Guinness World Records por su premio y señaló que es la artista femenina en ganar más de 30 estatuillas.

“Más que feliz con mis nuevos premios Guinness World Records por ser la más nominada en Premio Lo Nuestro con 48 y por ser la artista femenina en ganar más de 30 premios. Gracias a todos los que han tenido que ver en mi carrera para que esto se dé. A mis hijos por su gran felicidad al ver los premios y a mi amado esposo por su maravilloso trabajo e inmenso amor.

Dios los bendiga por siempre”, escribió Tañón en su instagram.

Por su parte, Marc Anthony también agradeció Guinness World Records por otorgarle este importante galardón.

“Gracias Guinness World Records por este reconocimiento, a mi equipo de trabajo, a los productores y a todos los que han estado detrás de esto. Esto sí no me lo esperaba. Siento tantas emociones y cuando me enteré de este título de récord Guinness World Records, mi corazón dio un vuelco. Solo espero que todos los que han dedicado su vida a que esto suceda se sientan tan especiales como yo”, escribió Marc Anthony