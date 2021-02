OPINIÓN Visión de Frente: El verdadero mensaje de Alena Douhan #18Feb

Pudiéramos decir que la doctora Alena Douhan es una agente de Lukashenko que vino a Venezuela con la misión de apoyar a Nicolás Maduro y así complacer algún pedimento secreto que le hizo Putin al tirano de Bielorrusia. También pudiéramos afirmar que Alena forma parte de un conclave clandestino financiado por Soros con la finalidad de apalancar al régimen usurpador de acuerdo a las directrices del Foro de Sao Paulo.

Cualquier suposición o sospecha es válida si tomamos como referencia el dislocamiento planetario en materia política dentro del cual las profecías son dadas por los Simpson y las operetas subversivas llegaron al templo de la Democracia Occidental como es el Capitolio de los Estados Unidos de Norteamérica.

Por ello hacer un análisis serio sobre la visita de la relatora de Derechos Humanos Alena Douhan es algo que atraviesa la dificultad de saltar sobre emociones que arrinconan la racionalidad y la mesura

Se nos podría acusar de una visión sesgada de la realidad venezolana que soslaya los datos genuinos del entorno nacional, sin embargo, hechos que están a la vista y que por evidentes no necesitan pruebas resaltan para poner en entredicho las conclusiones de la miope Delegada de la ONU: en 92 casos de corrupción investigados sólo de PDVSA, que no movieron en absoluto los sensores de nuestra justicia penal, se totalizaron 42.321 millones de dólares; más de 5 millones de venezolanos han huido de las miserias del país que involucra una diáspora que abarca la sexta parte de la población y una de las mayores del mundo; el salario mínimo fijado está por debajo del de Haití y no llega a dos dólares mensuales; la arbitrariedad del régimen que secuestró al Poder Judicial, persigue y apresa diputados sin respetar el mundialmente reconocido principio de la inmunidad parlamentaria; el ilegítimo régimen crea órganos como la Asamblea Constituyente o conforma otros como el Tribunal Supremo de Justicia o el Consejo Nacional Electoral, violando descarada e impunemente la Constitución y las leyes; las penurias por escasez y corrupción en el país son anteriores a las sanciones económicas que en su mayoría son dirigidas personalmente a corruptos e inicuos funcionarios de la dictadura. Estos datos son suficientes para que cualquier observador objetivo concluya que el arbitrario régimen venezolano devastó moral, institucional y económicamente al país. Pareciera que la visión sesgada no nos afecta, sino que anda en la perspectiva trasnochada de esta observadora de la Europa del Este.

Es indudable que las declaraciones de esta señora, de nacionalidad bielorrusa, no resisten el más mínimo análisis legal y ético. Pudiéramos escribir un libro voluminoso sobre las distintas violaciones a los derechos humanos del pueblo venezolano, pero basta con remitirnos al Informe Oficial de Bachelet en esta materia o a los pocos datos referidos arriba para despedir sin más trámite y por la puerta trasera a la doctora Douhan, pero no debemos olvidar que no obstante los criterios de una relatora independiente no tienen carácter vinculante, la presencia en nuestro país de esta señora tenemos que insertarla en los nuevos enfoques que del problema venezolano tienen en Europa y sobre todo en la Casa Blanca con Biden y de especial manera Kamala Harris.

Es dentro del actual contexto internacional donde tenemos que ubicar la presencia en nuestro país de la relatora Alena Douhan. En momentos cuando la administración Biden-Harris habla de suavizar las medidas y de intercambiar crudo por diésel con el objeto de proteger la producción de alimentos en Venezuela, cuando hay un concierto de voces que claman acciones humanitarias que alivien el drama social de nuestro país.

Sin llegar a subscribir las tesis de una conspiración planetaria para imponer un nuevo orden mundial, basado en ideas de izquierda, es indudable que los grandes escenarios multinacionales están bajo influencia de elites intelectuales alineadas con el pensamiento socialista, debe ser por ello que jamás se pensó en reconocimientos honoríficos para mandatarios como Ronald Reagan o Margaret Tchacher, quienes en sus respectivos países son iconos de prosperidad y libertad económica. Biden y Kamala Harris, sin ser socialistas, juegan a los equilibrios de Poder con vista en estos escenarios dentro de los cuales las élites izquierdistas tienen gran influencia. Entonces en la oposición democrática venezolana estamos obligados a desentrañar el verdadero mensaje que se nos está dando con la visita de esta relatora bielorrusa que no es otro que la negociación con Maduro avanza en los entretelones diplomáticos.

Sobre este dato el reto es construir una estrategia unitaria, en la cual sin renunciar a los valores y principios que nos mueven, podamos acordar un camino sincronizado con las expectativas de nuestros aliados internacionales.

Jorge Rosell y Jorge Euclides Ramírez