Arroyo: No hay condiciones de bioseguridad para el reinicio de clases presenciales #24Feb

Luis Arroyo, presidente del Colegio de Profesores del estado Lara, reiteró que no existen las condiciones de bioseguridad para el reinicio de clases presenciales en marzo, tal como lo anunció Nicolás Maduro.

“Realmente no existen las condiciones para el reinicio del año escolar. Primeramente dada la situación de la COVID-19 no existen las mínimas condiciones de bioseguridad en los planteles educativos, las instituciones padecen la carencia de baños, materiales didácticos y de laboratorios”, expresó Arroyo a Elimpulso.com

“En segundo lugar, no existiendo esas condiciones el salario de los educadores no alcanza ni siquiera para sobrevivir. Consideramos que por parte de las autoridades sería utópico e irreal llamar a unas clases presenciales y de ningún tipo, porque tampoco se pueden dar clases virtuales pero no hay tecnologías disponibles, los docentes no cuentan con equipos tecnológicos y también se ven afectadas por el tema eléctrico”, acotó.

Alertó que “no hay capacitación para dar clases con normas de bioseguridad” por lo que considera un “riesgo” el reinicio de actividades académicas presenciales.

“Nosotros seguimos diciendo educador quedate en tu casa, protegiendo tu vida y la de tu familia. Tienen que haber condiciones de bioseguridad y la vacunación para trabajadores, profesores, estudiantes y obreros, que se garantice la vida a todos”, puntualizó.

Arroyo pidió a las autoridades educativas “se cumpla y restituya el salario económico y social de los trabajadores”.

Pronunciamiento del Colegio de Profesores de Venezuela

Por su parte, la Federación Nacional de Profesionales de la Docencia y el Colegio de Profesores de Venezuela, expresó mediante un comunicado que ve con “profunda preocupación” el llamado de las autoridades al regreso a clases de forma presencial, “debido a que este no es un procedimiento mágico que puede darse por si mismo o porque lo decreten mediante el ejercicio de la autoridad”.

En el texto exhortan a las autoridades, entre otras cosas, a “destinar recursos para establecer en todos los planteles un plan de bioseguridad permanente” y “priorizar a educadores obreros, administrativos y estudiantes para el plan de vacunación”.

Lea también: #EncuestaIMP Más del 80% de los representantes no enviarían a sus hijos a clases presenciales en marzo