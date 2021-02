El 90% de los empresarios encuestados por VenAmCham consideran positivas las expectativas para sus empresas en 2021

El 90% de los empresarios venezolanos estiman que las expectativas de sus empresas para el 2021 son buenas o muy buenas, de acuerdo con la encuesta realizada en el marco del foro Perspectivas 2021 realizado este miércoles y que en definitiva marcan una tendencia y pone en evidencia que a pesar de las dificultades, persiste el optimismo empresarial.

Estas respuestas también tiene como lectura, que los empresarios están en Venezuela para hacer las cosas, y no esperar que sucedan, manteniendo de esta manera su apuesta por el país y por el futuro de la economía, al ver como están viendo la actualidad coyuntural, lo que se refleja en 183 respuestas procesadas.

Otras cifras reflejan, sobre el tamaño de las empresas, que la parte comercial representa un 15%, la industrial un 26,3% y en área de servicios un 45,6% del total de las personas que dieron sus respuestas.

Sobre el origen del capital, donde el 83% corresponde a empresas venezolanas, un 11% americanas y el resto un 6%; mientras que la consulta sobre el tamaño de las empresas revela que el grupo de grandes es de 59%, medianas, 26% y pequeñas 15%.

En torno a la siguiente pregunta acerca de cuál ha sido el impacto, bajo, medio, alto o nulo, de los siguientes factores que han afectado el desempeño de su empresa en los últimos seis meses y el resultado, en el sector nulo la mayor respuesta fue en el acceso a financiamiento con 8%; en impacto bajo fue en adecuación de espacio y home office, con 45%; en impacto medio estuvo en Over hold de los sistemas contables con 44% e impacto alto correspondió a hiperinflación con un 72%.

Ante la pregunta sobre si cree que la dolarización del salario será un hecho, en el país y en esto se mezcla pago en moneda dura, mixta o anclado al tipo de cambio, el 89,6% afirma que será un hecho la dolarización del salario, mientras que un 10,5% estima que no.

Asimismo, al ser consultado si su empresa ha sido afectado en los procesos de importación o exportación por la contracción del mercado venezolano, un 54,4% de las empresas afirman que si les ha afectado , mientras que un 45,6% de las empresa mencionan que no han sido afectados.

Sobre la interrogante de si ha diversificado su oferta de bienes y servicios durante la pandemia, un 59,2% responden que si, mientras que el 40,8% responde que no.

Al ser consultados en torno a como ha sido la adaptación del equipo de colaboradores en el sistema home office, de manera rápida , 55,20%; de manera regular, 31,40%; de manera lenta, 10,50 y deficiente, 2,9%.

También se interrogó a los empresarios sobre el tiempo que les tomará tomar el nivel que tenía su empresa antes de la pandemia, una vez culminada la misma, un 33,9% de las empresas manifiestan que tardarán 3 meses; el segundo mayor resultado con 25% indican que tomarán más de un año.

El 91% estima que el servicio de Delivery ha sido efectivo durante la pandemia, mientras el 8,8% afirma que no.

Sobre el otorgamiento de vacaciones durante la pandemia, el 79,2% afirma que si se han podido otorgar vacaciones y cerca de un 20% afirma que no ha sido posible. Asimismo, se interrogó sobre el estado anímico de sus colaboradores luego e casi un año de pandemia, un 66,10% sienten que sus colaboradores no han estado bien, un 28,10% manifiestan que si y un 5,20% indican que mal.

En torno a la posibilidad de que las empresas mantengan el sistema home office, por encima de la modalidad presencial, casi un 70% la mantendrá haciendo una especie de mixto, mientras el 30% dijo que no lo tomará como alternativa.

El 97,1% estima que la digitalización estará a partir de ahora más presente en las empresa, y solo un 2,9% respondió que no; mientras que en torno a la interrogante de qué porcentaje del presupuesto de su empresa dedica al tema de bioseguridad, entre 1 y 5% c on 51,70% de su presupuesto.