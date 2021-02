Son titulares jueves #25Feb

La UE pide a Venezuela revertir decisión de expulsar a su embajadora

Guaidó: El dictador se aísla más del mundo y pretende arrastrar al país con él

Maduro a la UE: o ustedes rectifican o no hay más trato de ningún tipo, no habrá diálogo

Jorge Arreaza amenaza con expulsar también a embajadores de cuatro países europeos.

Se dispara la prostitución en adolescentes por hambre. Lo hacen por harinas, arroz o caraotas

Fundaredes reitera denuncia sobre presencia de guerrilleros colombianos en Venezuela

Enfermeras larenses salen a las calles para exigir salarios justos

Provea alerta sobre derrames de petróleo en Anzoátegui y Monagas

Tomas ilegales, y poca inversión empeoran suministro de agua en Venezuela.

Después de varias protestas reanudan cirugías y administración de quimios en el Oncológico de Táchira

Médicos Unidos Venezuela: Plan de vacunación debería ser público

Academia Nacional de Medicina exigió que la vacunación esté dirigida a grupos de riesgo

Detenido director de Orquesta Sinfónica de Anzoátegui por robo de instrumentos

Denuncian que un león está suelto en zona rural del Táchira

Buque Escuela Simón Bolívar arribará al Puerto de Maracaibo en marzo

Incrementos de Patrimonio por bienes heredados está exento del ISLR anunció el Seniat.

Interrupción del suministro de gasoil paraliza al transporte público en Ciudad Guayana

Fedenaga: Producción de carne se ubica en menos del 40% en Venezuela

Salario de trabajadores de Pdvsa representa 4% del ingreso total, el resto son bonos

Juan Pablo Guanipa alertó sobre la crisis generalizada que vive el Zulia: «Es una verdadera tragedia»

Maduro entrega notas de protesta a diplomáticos de cuatro países europeos

Miles de peces amanecieron muertos en Puerto Píritu

Fuerte bajón eléctrico se registra en varias regiones de Venezuela

Makro confirma el relanzamiento de más de 30 tiendas en Venezuela (Comunicado)

Leopoldo López: “Nuestros pensionados no pueden comprar ni un cartón de huevos con el dinero que reciben”

Juan Guaidó sostendrá encuentro virtual con James Story

Denuncian grave situación de desnutrición de 5 personas en Palmarito

El régimen afirma que en un mes se abrieron más de 20.000 cuentas bancarias en moneda extranjera

Denuncian en redes, que en el Seniat por una presunta multa a un contribuyente, piden llegar a arreglos en €.

APUZ revela que profesores titulares con doctorado de LUZ ganan menos de $ 4

Pasajeros que viajen al exterior deben pagar 70$ por test anticovid

Opositores piden expulsión de Venezuela del Consejo de DD. HH.

Más de 19 detenidos por oferta ilegal de productos de Cantv

Maduro autorizó la apertura de cuentas bancarias en divisas

Maduro anuncia “el bolívar digital”, sin dar muchos detalles.

Sin electricidad desde hace varias horas en la Urb. Santa Rosa de Lima en Caracas

Diosdado dice que ‘James Story es un grandísimo inepto’ y hay que sentarlo en el diván de Jorge Rodríguez

Hallaron 460 panelas de cocaína en una avioneta en Apure.

Aumentan las protestas por falta de agua potable en Trujillo

Denuncian anarquía en el despacho de gasolina en Santa Inés de Barinas

Maestras protestan en la embajada de Perú en Caracas

Molestia y consternación por rotura del muro que contiene al río Catatumbo

Pescadores de la zona oeste de Anzoátegui pidieron atender la situación de contaminación en la laguna de la zona

Tras femicidios en Portuguesa, diversas ONG de DDHH exigen mecanismos de protección

Residentes del sector El Paraíso de Valle de la Pascua, municipio Leonardo Infante del estado Guárico, tienen al menos tres años sin recibir agua en sus viviendas.

Aguas servidas contaminan a doce comunidades de Alto Barinas Sur

Con cierre de vía protestan en el sector Antiguo Aeropuerto del estado Falcón, para exigir agua por tuberías, gas, servicio de aseo urbano y alumbrado público.

Ante la indiferencia por parte de las empresas de servicios públicos habitantes del sector Antiguo Aeropuerto protestaron este miércoles39[5:50:31]Son Titulares:Semana de la Moda de Milán inicia con un desfile de diseñadores nacidos en África

Colombia denuncia que la guerrilla y grupos armados están reclutando a niños indigenas venezolanos

La industria del transporte aéreo estará en números rojos durante todo 2021

Detienen en Colombia a dos narcotraficantes pedidos en extradición por EE.UU.

Al menos 41 personas mueren en un nuevo naufragio en el Mediterráneo

Se estrella dron cargado de droga dentro de una prisión en Francia

Estados Unidos advirtió que su paciencia con Irán “no es ilimitada”.

Incautan en Alemania y Bélgica 23 toneladas de cocaína procedentes de Paraguay, récord en Europa

Italia exige a la ONU “respuestas claras” por muerte de su embajador en RDC

Un terremoto sacude a Islandia cerca de Reikiavik

“Dios del caos”, el asteroide que se acercará peligrosamente a la Tierra el 6-Mar

Google Maps lanza oficialmente su modo oscuro para Android

Telegram estrena widgets e invitaciones para grupos con código QR

Facebook se compromete a invertir $1.000 millones en la industria de las noticias.

Bacilos se une a Carlos Vives para lanzar la nueva versión de “Caraluna”

Disney+ estrenará ‘Loki’ en junio y ‘Star Wars: The Bad Batch’ en mayo

“Parecía un objeto cilíndrico largo”: Piloto de American Airlines reportó un Ovni en Nuevo México

Apareció en Israel el cadáver de un rorcual, el segundo animal más grande del mundo

El Real Madrid venció al Atalanta en Italia por la ida de octavos de final de la Champions League.

Tiger Woods ‘no enfrentará cargos’ por el accidente que sufrió en Los Ángeles

José Abreu, primera base estelar de Los Medias Blancas de Chicago, da positivo por covid-19

Miguel Cabrera le apunta al club de los 500 jonrones y 3000 imparables

