Fedenaga: Sin el diésel no se pueden producir ni distribuir los alimentos #10Mar

La situación de los productores nacionales y específicamente de los ganaderos venezolanos, se complica todos los días debido a la escasez de diésel, combustible que es indispensable para que los alimentos puedan llegar a la mesa de los venezolanos, expresa la organización gremial a través de las redes sociales.

“Para que la #Carne, la #Leche, el #Queso y demás rubros, puedan llegar a la mesa de los venezolanos, los productores agropecuarios necesitan contar oportunamente con herramientas y condiciones para hacerlo posible”.

Sin embargo, aun cuando esta problemática ha sido planteada de manera recurrente ante las autoridades nacionales y regionales, los productores del campo siguen sin obtener respuestas a sus planteamientos.

”Los combustibles como la #Gasolina y el #Diesel son imprescindibles para poder movilizarse y operar en las fincas, trasladar la producción y ejecutar las labores diarias para que el #campo no se paralice”.

Estas afirmaciones indican que la escasez de diésel no solamente amenaza con la paralización del transporte de carga, del sector manufacturero nacional, sino también de la producción de alimentos, lo que ha contribuido a que se comiencen a encender las alarmas, por cuanto pudiéramos estar en los umbrales de un colapso total de la economía por la falta de combustibles.

Armando Chacín, presidente de Fedenaga dijo en las redes sociales: “La falta de diésel en Venezuela, hace imposible producir y distribuir alimentos. ¿Qué vamos a comer en poco tiempo”, reflejando la gravedad de la situación.

Por otra parte, el dirigente gremial ha seguido insistiendo que en Venezuela tenemos la carne “mas barata del mundo”, pero lamentablemente la población venezolana no tiene el poder adquisitivo para adquirirla, lo que se constituye en un problema que no resulta fácil de resolver, mientras persista el proceso de hiperinflación en Venezuela y no haya un cambio de rumbo que permita la implementación de políticas económicas que permitan la recuperación de la producción nacional y del poder adquisitivo del ingreso de los trabajadores.