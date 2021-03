Cuba, Rusia, Corea del Norte e Irán defienden a Maduro tras informe de Bachelet #11Mar

Los gobiernos de Cuba, Rusia, Iran y Corea del Norte salieron en defensa de Nicolás Maduro tras la actualización del informe sobre Derechos Humanos elaborado por la Alta Comisionada de la ONU, Michelle Bachelet.

El gobierno cubano cuestionó el trabajo del Consejo de Derechos Humanos y aseguró que Venezuela a cooperado con la ACNUDH. “Sólo podemos asegurar que Venezuela ha demostrado que cooperan con la ACNUDH (…) cuestionamos lo poco que queda de credibilidad en este Consejo”.

Por su parte, Rusia consideró que la protección de los derechos humanos es parte de la estrategia que existe para presionar a Venezuela “y así ignorar las consecuencias que tienen las sanciones impuestas por los países occidentales”. Sostuvieron que estas actualizaciones silencian el desorden y la inestabilidad que ha causado la oposición en la política de Venezuela.

“Debemos destacar los esfuerzos que Caracas ha estado haciendo en el plano socioeconómico y los progresos en el contexto de la no discriminación racial y religiosa”, dijo el representante ruso en la ONU.

Entretanto, la delegación del gobierno de Corea del Norte ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), expresó que estas actualizaciones están basadas en información no verificada. “La delegación expresa su preocupación ante las presiones contra un Estado soberano basadas en información no verificada, que no toman en cuenta los datos proporcionados por el país en cuestión”, dijo el representante diplomático de Corea del Norte.

Otro de los países defendió al régimen de Nicolás Maduro ante la actualización del informe de DDHH de Michelle Bachelet, fue Irán, cuya delegación rechazó este informe y felicitó al régimen chavista por sus esfuerzos en proteger los derechos humanos de los venezolanos, pese a los “ataques externos”.

