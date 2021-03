PulsoEmpresarial Luce unas cejas de impacto con Tattoo Brow Tinta Peel-Off de Maybelline New York

La vida es más bella y divertida llevando unas cejas perfectas que te hagan sentir radiante, conseguirlo ya no será tan difícil; ya que Maybelline new York será tu mejor aliado para que luzcas unas cejas como tatuadas hasta por tres días.

Maybelline New York presenta un nuevo producto que se ha convertido en tendencia y ha llegado para quedarse; Tattoo BrowTinta Peel-Off, un tinte de cejas semipermanente con una innovadora fórmula peel-off, que te ofrece una aplicación súper fácil, para lucir unas cejas perfectas en tan solo 3 pasos; 1. Utilizas el aplicador para diseñar la ceja que deseas; 2. Deja secar el tinte durante 20 minutos si quieres una duración de un día, y dos horas para una duración de hasta tres días. 3. Retira la película que se forma y obtén unas cejas naturales, rellenas y definidas.

Tattoo Brow Tinta Peel-Off es un maquillaje fácil de aplicar y de retirar. Se desliza fácilmente, se puede ajustar durante la aplicación y se retira suavemente sin quitar vello, con efecto de tatuado que no se corre, no mancha y te da perfección en cada vello de tus cejas. Para obtener un mejor resultado a la hora de utilizarlo, debes exfoliar tus cejas y secarlas bien; antes de empezar a aplicar el producto. Es muy importante que no haya restos de otros productos en la ceja. Como también, aplicar una capa uniforme de producto te ayudará a tener un resultado más uniforme y será más fácil retirarlo. Sin molestias Tattoo Brow Tinta Peel-Off hará que tus cejas luzcan perfectas hasta por tres días. Puedes encontrarlo en sus dos tonos Light Brown para tonalidades de cabello fríos y Medium Brown para tonos cálidos.

Maybelline New York convierte tus días en los más divertidos, vibrantes e interesantes con Tattoo Brow Tinta Peel-Off para que tu rostro sea el protagonista de tu look.

