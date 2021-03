Fedenaga: ¿Qué vamos a comer si no producimos suficiente por falta de diésel? #13Mar

En una entrevista para Radio Caracas Radio, Armando Chacín, presidente de Fedenaga, aseguró que debido a la escasez de diésel los sistemas rurales están totalmente detenidos y no pueden llevar los alimentos en el país.

Chacín señaló que los alimentos que se encuentran actualmente en los anaqueles es por un esfuerzo de algunos sectores.

“Nosotros nos preguntamos ¿Qué vamos a comer dentro de poco en vista de que no producimos lo suficiente para todos los venezolanos? y si usted todavía ve llenos algunos anaqueles de productos cárnicos y lácteos es por un esfuerzo de algunos sectores y porque no hay poder adquisitivo, pero que de alguna forma no vamos a poder llevarlo porque el transporte está paralizado esperando en largas colas de diésel”, precisó Chacín.

El gremialista también indicó que debido a la insuficiencia de combustible no existe la capacidad de prender equipos de riego, bombeo, generadores eléctricos.

“Después de tener un año de la COVID-19 y algunos sectores maltratados, es preocupante porque puede acabar con la parte agrícola. Es más grave que cuando no teníamos gasolina porque el sector productor, transformador de la materia prima, necesita diésel”, agregó.