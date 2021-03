Transportistas y buhoneros rechazan billetes de Bs. 20 y 50 mil

El llamado “Banco Central de Las Pulgas” ya habló. Aún no salen a circulación las nuevas piezas del cono monetario y ya en el centro de Maracaibo rechazan a sus antecesores: los billetes de 20 y 50 mil bolívares.

La queja viene de parte de los usuarios, quienes reciben de las entidades bancarias billetes de diferentes denominaciones para pagar el transporte público y hacer sus compras en la zona comercial popular de Maracaibo.Sin embargo, ante la inminente llegada de las nuevas piezas del cono monetario, por Bs. 200 y 500 mil y un millón, los comerciantes y choferes comenzaron a presionar a los usuarios y consumidores.

“Yo fui al banco la semana pasada de flexibilización y me dieron billetes de 20 y 50 mil. Ahora no me los quieren recibir porque y qué no sirven”, se quejó una señora de la tercera edad.

Vale destacar que para obtener dinero en efectivo, los usuarios deben ir casi que a diario a las entidades bancarias y hacer cola durante horas, ya que el monto máximo que se despacha por taquilla es de 400 mil bolívares en algunos bancos. ¿Los cajeros automáticos? Bien, gracias.

