La mañana arriba a su 69 aniversario en defensa del periodismo #15Mar

La Mañana, de Coro, al cumplir 69 años constituye la mayor fortaleza para ejercer el derecho a la información y la defensa de la democracia en Falcón y, por ende, en Venezuela.



Eufórico, alegre y optimista se muestra el director de ese medio, Atilio Yánez, quien hoy ha sido el invitado especial de las emisoras falconianas para hablar sobre el aniversario, las vicisitudes por las cuales ha pasado el diario ahora en su versión digital y las perspectivas que se tienen para el futuro.



En declaraciones a ElImpulso.com, dijo que “a falta de papel, hemos fortalecido la plataforma digital y lo que nos llena de mayor satisfacción es que hemos crecido en lectores, no sólo en Falcón, sino más allá de las fronteras de nuestro estado”.



“También se han fortalecido las demás herramientas sociales por donde circulan las informaciones emanadas de La Mañana”, agregó. “Nos alegra sobremanera cómo la gente busca al medio cada vez con mayor interés.”



En torno a la forma como el régimen ha actuado para silenciar a La Mañana, expuso que los organismos oficiales han recurrido al acoso y las demandas por las informaciones que se han publicado en ese medio.



“Nos acusaron de terroristas cuando apareció la pandemia de la COVID-19, pero nosotros no nos acorbadamos, porque, como defensores del derecho a la información, no podíamos ocultar la realidad del peligro que amenazaba a la población”, expresó. “Y seguimos adelante, pero el régimen también planeó todo lo que pudo para impedir que siguiéramos informando cabalmente.”



En este orden de ideas, refirió que los organismos oficiales han bloqueado el funcionamiento de la plataforma. Sin embargo, en las comunidades mantienen permanente contacto con la redacción, notificando los momentos cuando no pueden acceder al portal noticioso.



“Entonces les indicamos que utilicen la herramienta más idónea, como la Virtual Private Network (VPN) y de esa forma burlamos el bloqueo y la censura que se nos quiere imponer”, comentó.

“No pueden silenciarnos, porque La Mañana nació precisamente en 1952 como un diario para decir la verdad y hemos soportado y vencido todas las dificultades que se nos han presentado en todos estos 69 años”.



Atilio Yánez dice estar muy optimista junto con los periodistas, reporteros gráficos, técnicos, trabajadores de administración y demás departamentos, porque todos ellos también están comprometidos por el derecho a la información y por la defensa de la democracia y las libertades públicas.



“Cada día tenemos más entusiasmo para seguir trabajando, defendiéndonos de todos los ataques, haciéndo de tripas corazón y sirviendo al pueblo en forma constante”, enfatizó.



Desde ElImpulso.com nos unimos a la celebración de este aniversario y les expresamos nuestra sinceras palabra de felicitación a todo el equipo de La Mañana. ¡Felicidades!