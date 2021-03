Marisabel Rodríguez, exesposa de Chávez, recibió la vacuna contra el Coronavirus #16Mar

No es médico. No forma parte de grupos de riesgo de contagio por Covid-19, pero se vacunó.



¿Cuántos médicos que sí están expuestos al virus aún no tienen idea de cuándo se podrán vacunar?



El único mérito de Marisabel para lograr la vacuna, es ser chavista y ex de Chávez. https://t.co/gTEKkdkKiE