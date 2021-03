Así ha incidido la migración de venezolanos en la lucha contra la COVID-19

La llegada del coronavirus a Venezuela cumple un año y según los números revelados por la relatora especial de la ONU luego de su visita al país, los cargos de personal médico en hospitales públicos están vacantes entre 50% y 70%. Es por ello que la lucha contra el coronavirus está cuesta arriba.

La funcionaria aseguró que actualmente solo funciona el 20% del equipamiento médico.

Cuando fueron anunciados los primeros dos casos el 13 de marzo de 2020 ya venezuela ocupaba el puesto 180 de 195 países en el índice de Seguridad Sanitaria Global de la Johns Hopkins.

Eso se traduce en que el sistema de salud local era paupérrimo. Más del 80 % de los equipos médicos dañados, sin laboratorio, con déficit de camas de terapia intensiva y un marcado éxodo de personal asistencial.

El miedo de la población se acentuó con la llegada de la pandemia, pues el coronavirus se unió con la crisis humanitaria compleja que ya tenía a miles de venezolanos sin medicinas e insumos

Por eso es que los venezolanos comentaban por las calles, “si ya nos morimos de mengua, ahora con el coronavirus que Dios se apiade de nosotros”.

El sol no se tapa con un dedo

El régimen de Nicolas Maduro se empeñó durante años en no reconocer y en criminalizar a todo el que denunciaba la crisis de salud, sin embargo tuvo que dar su brazo a torcer cuando el 17 de marzo de 2020 tuvo que pedirle al Sistema de las Naciones Unidas ayuda en la lucha contra el coronavirus.

El régimen chavista debió asumir el descalabro del sistema de salud y debió pedir ayuda para afrontar las eventuales consecuencias sociales y económicas de las medidas implementadas.

La Encuesta Nacional de Hospitales publicada en enero de 2020, mostraba datos como que los servicios de Rayos X eran inoperativos en 58%; que la de los laboratorios era de 55%.

Este instrumento también arrojó que 85,6% de los tomógrafos y resonadores magnéticos en la red pública estaban sin servicio. Cronica.Uno asegura que unos resultados más recientes están por presentarse en los próximos días.

Aún no hay soluciones para el sector salud ni tampoco para los venezolanos

Durante todo 2020 los empleados se hicieron sentir, crearon Monitor Salud para medir el impacto de la pandemia y la dotación de insumos de limpieza y médicos quirúrgicos.

También para evaluar la asistencia del personal, afectado por la falta de gasolina, de transporte, de efectivo y por el cierre de vías durante los tres primeros meses de la pandemia.

Las protestas se hicieron sentir tanto en redes sociales como en la calle. Hicieron ruedas de prensa virtuales, protestas en las principales vías de cada ciudad a pesar del confinamiento, ya no solo por la falta de equipos de bioseguridad y agua si no por los bajos sueldos pulverizados por la hiperinflación.

Los trabajadores sanitarios no ganan más de dos dólares al mes y por esa situación están abandonando sus puestos de trabajo.

Desde hace algunos años, en Venezuela se ha impuesto la política de la bonificación de salario, que en nada ha beneficiado al personal asistencial.

Octubre de 2020 fue el mes donde se registraron más protestas de acuerdo al monitoreo del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, OVCS.

Al menos 1484 manifestaciones se registraron en todo el país, de las cuales 544 fueron protagonizadas por los trabajadores exigiendo respeto a las contrataciones colectivas y estabilidad laboral.

“Por eso es que estamos dejando nuestros trabajos, porque ya no podemos vivir. Con dos dólares no se mantiene un hogar. Gasto más viniendo al hospital. Me quedo en mi casa vendiendo tomates y puedo alimentar a mis hijos”, dijo José Mejías, un obrero del sector salud.

Y si bien es cierto que el éxodo venía ocurriendo en 2018 y 2019, el año 2020 marcó una pérdida importante del personal en todas las áreas.

¿Cuántos trabajadores se han ido del sector salud?

La lucha contra el coronavirus se ha hecho difícil por la cantidad de personal que ha renunciado en todo el sistema de salud venezolano. Contabilizarlo es una tarea casi imposible, porque hay casos que no hay ni renuncias escritas. La gente se va y ya.

No obstante, Pablo Zambrano estima que el déficit en el sector salud está por el orden del 40%.

Yadira Rosales, secretaria general del Comité Ejecutivo de la Federación de Bioanalistas de Venezuela, dijo que durante 2020 se profundizó la crisis.

El 96 % de los laboratorios operaron con fallas, no solo por la falta de reactivos e insumos, sino porque el gremio se ha quedado sin 6000 trabajadores. Un porcentaje importante dejó sus puestos el año pasado, pues estaban cobrando 1,2 millones de bolívares al mes.

Judith León, presidenta del Colegio de Bioanalistas de Caracas, calcula que hoy tienen aproximadamente 2600 especialistas en todo el país, 43,5% de los que tenían entre 2013 y 2015. Indica que en el Hospital de Niños no hay en el turno diurno.

Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, enfermería es el grupo ocupacional más numeroso del sector del campo sanitario, ya que representa aproximadamente el 59%. En todo el mundo el personal de enfermería suma 27,9 millones de personas.

La OMS dice que hay una escasez global de los profesionales de enfermería y calcula que el 89%, 5,3 millones, se concentra en los países de ingresos bajos y medianos bajos, donde el crecimiento de los especialistas apenas sigue el ritmo del crecimiento demográfico.