VÍDEO ¡Sin gas doméstico! En Brisas del Aeropuerto se ven obligados a cocinar en leña #16Mar

Desde hace ocho meses la comunidad Brisas del Aeropuerto, ubicada en la calle 59 con avenida Fuerzas Armadas, al oeste de Barquisimeto, no tiene gas doméstico.

Sus habitantes deben buscar leña en los sectores adyacentes para poder cocinar y preparar sus alimentos.

“Buscamos leña por todos lados porque de alguna manera tenemos que cocinar. No podemos morirnos de hambre. Ya tenemos ocho meses sin gas y se han hecho todas las diligencias pero no nos han dado respuesta. Ya estamos cansados de esta situación”, contó a Elimpulso.com Alonso Pérez, uno de los habitantes de la comunidad afectada.

Pérez reveló que el cocinar en leña ha provocado diferentes afecciones respiratorias en algunos habitantes de la comunidad.

“Hay muchas personas que han presentado asma, bronquitis y neumonía de tanto inhalar humo. Son personas mayores y niños pero a las autoridades al parecer no les importa”, sentenció Pérez.

Por último, Pérez le envió un contundente mensaje a Adolfo Pereira, funcionario chavista que ocupa la gobernación del estado Lara.

“Son 25 familias que no tenemos gas señor gobernador. No espere las elecciones para solucionar los problemas. Tampoco tenemos agua. De verdad no pienso votar por ustedes”, aseveró.