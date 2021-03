Ivan Duque sobre el régimen de Maduro: Hay que seguir profundizando todos los mecanismos de presión, incluyendo la denuncia en la CPI #18Mar

El presidente de Colombia, Ivan Duque, consideró que se deben seguir profundizando todos los mecanismos de presión para lograr la salida de Nicolás Maduro del poder en Venezuela, incluyendo una denuncia que hicieron varios jefes de Estado en la Corte Penal Internacional (CPI), en torno a los crímenes de lesa humanidad que se han cometido en el país y que lo señalan como responsable.

Durante una entrevista concedida a El Pais de España, Duque aprovechó para ratificar su apoyo a la lucha del presidente interino Juan Guaidó por rescatar la democracia en Venezuela, y sacar a Maduro del poder a través de un proceso democrático avalado por la comunidad internacional, sin embargo, pidió aumentar el cerco diplomático contra el régimen venezolano, en pro de lograr la libertad del país.

“Somos defensores de la democracia y del fin de la dictadura en Venezuela. Maduro no ha salido del poder, es cierto, pero también reconozcamos varias cosas. Nunca se había puesto un cerco diplomático de esa naturaleza. El proceso es el fin de la dictadura, un Gobierno de transición con participación amplia, la convocatoria de elecciones libres y un plan de reconstrucción de Venezuela. ¿Qué necesitamos? Acelerar ese proceso”, sostuvo Duque para El País.

Al ser consultado sobre su posición en torno a apoyar a los partidos opositores en los próximos comicios regionales, Duque resaltó que no puede definir y apoya o no, mientras que en Venezuela no haya condiciones para elecciones libres. “Los que tienen que definirse son ellos”.

Destacó que en un gobierno dictatorial no puede haber condiciones para elecciones libres, por lo que “cualquier pretensión de participar en un proceso democrático termina siendo una especie de sainete” acotó.

Respecto al Estatuto de Protección Temporal que el gobierno colombiano otorgó a los migrantes venezolanos, Duque consideró que es un referente frente a la política migratoria para el mundo, “porque el mundo ha visto mucha xenofobia, mucha generalización, mucha estigmatización. Estamos demostrando que no se necesita ser un país rico para ser fraterno y humanitario”, manifestó.

El mandatario colombiano indicó también que de los 1,7 millones de migrantes que están en Colombia, alrededor de 900.000 tienen permisos temporales, y se les extendió el estatus por 10 años.