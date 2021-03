OPINIÓN Reflexión en positivo: Venciendo las dificultades #18Mar

Hay que activar con enorme esperanza, gran optimismo y profundo deseo lograr las metas , vencer las dificultades que rondan en la mente que llegan sin invitación y así poder ver algo positivo donde otros ven una tragedia y ahuyentan donde puede estar la paz y los éxitos, que por vía natural siempre andamos en búsqueda de todo esto y abstenerse de los trágicos agoreros que permanentemente están viendo dificultades donde están las oportunidades, propiciando las trancas mentalmente antes de actuar con fe y optimismo, en vez de ver el santo donde está el pecador y hacerle caso a Sócrates donde deja dicho “Que la esperanza es el sueño de el hombre despierto”; no olvidemos escuchar los consejos que vienen de personas de buena fe, con mente abierta y el corazón limpio, que sean productivos, pulcros y no los que practican la ley del menor esfuerzo, como lo hemos visto en estos largos años.

Una invitación de obediencia a todos los ciudadanos de esta patria, para que borremos de la mente esa idea de que nuestro país se acabó no , por favor no, los países no se acaban, recordemos que los malos gobiernos pasan y los países quedan, se refundan y hasta mejor , pasar por esas duras experiencias , nos hace falta una fuerte lección que nos enseñe a cuidar nuestro país y no estar como un… a mí no me importa, no, todos debemos estar en una permanente vigilia y que no se repitan los errores que han traído tantas y duras consecuencias, quizás por haber sido indolentes y descuidados con nuestra patria, que no nos dimos cuenta cuando más necesito de sus hijos.

Una vez dicho esto con mucha fe y de toda buena intención, roguemos por lo dicho por los intelectuales y científicos de poco equivocarse, no tomen fuerzas para que se cumplan nuestros anheloso petitorio, caso como el de Luis Vicente León, donde dice “Que el nuevo cono monetario tendrá vida muy corta”; que solo prestara un servicio para pago de un pasaje en un autobús, si la ruta es urbana y corta, porque con esos billetes girados no se compra ni un Dólar ( $:1,00 ) en una sola palabra nada soluciona; pues el llamado de súplica, unirnos por el bien de todos, que esto no suceda y contribuir contra el cese de la destrucción.

También es muy lamentable leer noticias que nadie refuta, que nuestra patria es una amenaza y peligro para la seguridad del mundo, por favor eso es muy duro para los que amamos esta patria y pidan perdón a Dios por que los que aspiran la armonía, el amor y la paz nos sentimos ofendidos y seguros en retomar la verdadera idiosincrasia y aplicar las normas del buen hablante y el buen oyente, palabras que me presta el Dr. Jairo García; uno de los que suplica y con vehemencia siempre , invitando a ser un buen ciudadano y sumarse a los que vemos el país en positivo y sin imitar a los músicos del Titanic y por el bien de todos sin excepción, unirnos por la defensa de los centros educativos y el fortalecimiento de una educación de primera.

Ahora más que nunca el campo es la solución, unidos todos por la paz, la convivencia, el respeto y la prosperidad de nuestro país.

José Gerardo Mendoza Durán

[email protected]