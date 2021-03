Asamblea Nacional de 2015 aprobó Proyecto de Acuerdo para financiar el acceso de Venezuela al mecanismo COVAX #19Mar

Los diputados miembros de la Asamblea Nacional electa en 2015 aprobaron este viernes 19 de marzo, por unanimidad el Proyectio de Acuerdo para financiar el acceso de Venezuela al mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud y del Fondo de Acceso Global para Vacunas COVID-19.

En ese sentido, el Parlamento venezolano aprobó autorizar al presidente Interino Juan Guaidó para que solicite un endeudamiento al Banco Central de Venezuela por un monto de US$ 30.309.040,00 destinados a pagar el acceso a la plataforma COVAX por US$ (18.199.040,00) y para inversión en la cadena de frío necesaria para el plan de vacunación contra la COVID-19 por US$ (12.110.000,00).

El parlamento venezolano destacó que el plan de vacunación resultado del trabajo de la Mesa Técnica Nacional para el Acceso a la Estrategia COVAX, debe garantizar los principios humanitarios en la administración y la distribución de las vacunas y la no interferencia política, y a su vez debe garantizar un esquema de monitoreo y acceso irrestricto a las Organizaciones No Gubernamentales y del personal de salud como garantes del proceso.

Durante la presentación del proyecto, el diputado y Comisionado para la Organización de las Naciones Unidas Miguel Pizarro destacó que entrando a este mecanismo, se podrán “garantizar vacunas contra la COVID19 para todos los venezolanos. Vacunas económicas seguras, de alta calidad y certificadas internacionalmente”, dijo.

Hoy, desde la @AsambleaVe se autorizó la solicitud que permitirá pagar el monto requerido para el acceso a la Plataforma COVAX y para la inversión en la cadena de frío necesaria para el plan de vacunación. — Miguel Pizarro (@Miguel_Pizarro) March 19, 2021

Pizarro agregó que el financiamiento será administrado únicamente por los organismos internacionales, a fin de poder cumplir con la transparencia y los principios humanitarios que requeriría este proceso histórico.

“Nos toca desde la política hacer todos los esfuerzos para lograr el financiamiento para garantizar el acceso de Venezuela al mecanismo COVAX. “Venezuela es una emergencia dentro de la emergencia, tenemos la oportunidad de salvar la mayor cantidad de vidas posibles”, cerró.

#DelegadaAN | Aprobado por unanimidad el Proyecto de Acuerdo para financiar el acceso de Venezuela al mecanismo #COVAX de la Organización Mundial de la Salud y del Fondo de Acceso Global para Vacunas #COVID19. — Asamblea Nacional (@AsambleaVE) March 19, 2021

La plataforma COVAX está codirigida por la Alianza Gavi para las Vacunas (Gavi), la Coalición para la Promoción de Innovaciones en pro de la Preparación ante Epidemias (CEPI) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), y afirman que el objetivo de la iniciativa es “garantizar un acceso justo y equitativo a las vacunas para todos los países del mundo“.