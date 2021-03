¿Cuáles son los riesgos que corre Venezuela con la escasez de gasoil?

Todos los sectores productivos que quedan activos en Venezuela están buscando la manera de resolver la escasez de combustible de manera particular, luego de que el régimen los abandonara a su suerte. Los agricultores quieren seguir la producción y la distribución de alimentos.

Venezuela es el país con las reservas de petróleo más grandes bajo su suelo y ahora vive una escasez de diesel por la crisis que generó la baja producción en la red de refinación de 1.3 millones de barriles por día (bpd) por parte de la quebrada PDVSA.

Aunque en el último año el régimen de Maduro ha recibido el apoyo de su mayor socio en materia petrolera, Irán, no ha logrado resolver la escasez de combustible que no solo ahoga al parque automotor particular sino también al sector agroindustrial de todo el país.

Funcionarios chavistas una y otra vez echan la culpa de esto a las sanciones estadounidenses que prohíben a las compañías petroleras extranjeras intercambiar combustible por crudo venezolano.

Sin embargo, especialistas aseguran que el deterioro de la estatal petrolera venezolana y todas sus refinerías tienen sumida a Venezuela en la peor crisis de combustible que se haya viviendo en la región en la historia reciente.

Quieren importar gasoil y resolver la escasez de combustible que el chavismo no pudo

El régimen de Maduro a través de la Ley de Hidrocarburos acaparó el derecho al comercio internacional de productos crudos y refinados para el Estado y a las empresas estatales.

Sin embargo, grupos que representan al sector de la ganadería y productores de leche, aseguraron que estaban buscando una autorización temporal para resolver la escasez de combustible que pone en peligro nuevamente el abastecimiento de alimentos y medicinas.

“Queremos que le den a los productores la posibilidad, al menos temporalmente, dadas las circunstancias, de mantenerse a flote”, dijo a Armando Chacin, presidente de la federación de ganaderos de Fedenaga.

La crisis amenaza con escasez y no hay solución por parte del régimen

Los camioneros dicen que las estaciones de servicio están racionando el combustible, mientras que los agricultores advierten que no pueden plantar y cosechar cultivos.

Analistas independientes estiman que la nación todavía tenía más de 2 millones de barriles en existencias a principios de este mes, suficiente para unos dos meses de consumo.

Roger Figueroa, presidente del grupo de productores de lácteos Cavilac, dijo a que los productores habían pasado seis semanas sin recibir envíos de diesel y advirtió que los inventarios de leche de los supermercados pronto podrían agotarse.

Los productores de azúcar han solicitado permiso para importar diesel de la vecina Colombia, pero no han sido aprobados, dijo una fuente de la industria.