RETACITOS #21Mar

Esquiroles universitarios. Un gran malestar hay entre la mayoría del personal docente, administrativo, obrero y de jubilados que integran la comunidad de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado (UCLA), tras enterarse que al parecer, luego de una reunión en el Consejo Universitario, en la que todos participaron y se acordó apoyar la posición de la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios (AVERU) de rechazar la pretensión del Gobierno de centralizar los pagos de toda la administración pública, a través de la Plataforma Patria, que manejan de manera unilateral sin ninguna otra participación, tras retirarse los distintos sectores de la reunión, dizque las autoridades decidieron enviar las nóminas a la mencionada plataforma. La situación de la UCLA en estos momentos está bastante comprometida, ya que al ponerse de espaldas a lo decidido por la mayoría de las universidades independientes y autónomas, se quedará completamente aislada, lamentablemente en estos momentos lo que hay son autoridades “encargadas” que no tienen nada que perder, e incluso muchos han llegado a la conclusión que con esta actuación servil y sumisa, de repente se podrían ganar algunos puntos, en el momento en que el régimen decida la intervención de esta casa de estudios y designe a dedo las nuevas autoridades; sin embargo, si este fue el objetivo perseguido al enviar la nómina a la Plataforma Patria, conocen muy poco como actúan los revolucionarios, designarán a un rector y a un vice rector externos ajenos a la comunidad y los aspirantes se quedarán con los crespos hechos y tendrán que cargar sobre sus hombros el rechazo y el desprecio de todos sus compañeros de trabajo. Algunas de las personas jubiladas que nos llamaron llorando, no terminaban de entender lo que había ocurrido.

No mejora nada el enfermo en el ente recaudador ubicado en la torre de David, vecino a la Plaza Bolívar de Barquisimeto, la verdad que nunca hemos dejado de hacerle un seguimiento a esta institución, que en tiempos de Moreno León y Vielma Mora era uno de los mejores organismos de la administración pública para trabajar, los profesionales se peleaban por formar parte del ente recaudador, tenían los mejores salarios, servicios sociales inmejorables y todas las reivindicaciones contractuales. Lamentablemente, a medida que avanzó el proceso, comenzó la politización, se comenzó a desconocer la meritocracia y se sustituyó a personal calificado valioso por compañeros revolucionarios, la mayoría incapaces, pero leales y dispuestos a llevarse por delante a cualquier a cambio de un buen negocio, comenzando así el proceso de decadencia de este servicio. Allí develamos muchos negociados, sobre todo el área de fiscalización, sabíamos que cuando los fiscales salían con los grandes “Koalas” era porque tenían que llenar el “pote” que tenía el jefecito, Retacitos tiene en su haber la destitución de varios directores regionales y el traslado de otros. Pero vamos al grano, resulta que ahora “Tutifruti” en vista de los problemas del transporte y del combustible, ha girado instrucciones al personal, para que se movilicen a realizar las “notificaciones” a los contribuyentes, en bicicleta, no se sabe si el organismo las va aportar o los trabajadores tendrán que endeudarse para adquirirlas y poder continuar en sus trabajos. En las primeras indagaciones que hizo esta sección, se informó que los trabajadores honestos que aún quedan en el ente recaudador, no están dispuestos a cumplir con este nuevo capricho del jefecito; sin embargo, los trajinadores de siempre bajarán la cerviz como siempre y seguirán guisando, ya que no les importa movilizar en carro, a pie o en bicicleta.

La situación que están viviendo los habitantes del municipio Urdaneta del estado Lara, definitivamente no tiene compostura, sigue de mal en peor, nos relatan lo ocurrido el sábado de la semana pasada, cuando los tres personajes de este municipio que se encargan de todo lo que es la comercialización del gas, para los usuarios, se trasladaron en cinco vehículos alquilados a particulares hasta la planta de llenado Juan Guillermo Iribarren, en la Zona Industrial de Barquisimeto. Aseguran es tal el descaro, que a la salida de la planta los estaba esperando un vehículo y allí dizque hicieron un trasbordo a ese vehículo de 15 bombonas medianas de 18 kilos que, según los testigos, estaban siendo recibidas por la hermana de una edil, supuestamente para la reventa a precios que están muy por encima de los regulados en la ciudad de Barquisimeto, operación que supuestamente la hacen todas las semanas, pero en esta oportunidad no tuvieron ningún recato y lo hicieron a la vista de todos, de manera que hay testigos de sobra; sin embargo, afirman que un militar que estaba en el lugar, quien no quiso prestarse para esta jugada intervino y discutió con los concejales, pidiéndoles explicación por esta irregularidad, advirtiéndoles que elevaría el caso a instancias superiores, e incluso le habría quitado el teléfono celular a uno de los caleteros, y al revisarlo habría escuchado mensajes de voz referidos a uno de los concejales quien hablaba sobre la reventa de las bombonas en dólares, pero hasta allí llegaron las cosas porque en la región hay una línea de mando que autoriza esta reventa de una cuota parte del gas y esto es lo que permite que estos funcionarios lleven un tren de vida a todo lujo.

Por supuesto, quienes cuentan con la protección del alto nivel gubernamental para hacer este tipo de fechorías, donde por ejemplo se lucran vendiendo por encima de los precios establecidos, las bombonas de gas a los vecinos de Urdaneta, que todos reconocen es uno de los más pobres de la entidad regional, a pesar de sus actividades agrícolas, caracterizado por una infraestructura de servicios destruida, con la red de cloacas colapsada desde hace años; el motor de la única bomba de agua se quemó en esta misma semana, lo que pone en evidencia que estos personajes que ocupan posiciones importantes, no son más que unos delincuentes de cuello blanco, por cuanto se señala a tres personajes perfectamente identificados por toda la comunidad, que muchas veces no se atreven a denunciar por temor a represalias, porque saben que no les va a temblar el pulso a la hora de quitar del medio a cualquiera que se interponga y pretenda echarles a perder un negocio a través del cual están obteniendo ganancias suficientes, no solo para satisfacer todos sus lujos, sino para llenarle también los bolsillos a quienes desde más arriba los protegen y les permiten que cometan este tipo de actividades delictuales. La verdad es que ciertamente quienes hacen estas reventas y bachaqueos del gas en beneficio propio pero en perjuicio de la población, contribuyen a deteriorar la calidad de vida de los ciudadanos de Urdaneta. La verdad que no hay derecho

Se sigue moviendo muy activamente el cotarro político en Lara, aparecen nuevos aspirantes para la gobernación de una misma tolda política y esto está generando un clima de alta tensión, cuyas consecuencias si no hay la disposición al diálogo y a encontrar soluciones, pudieran ser impredecibles. Ya hemos señalado en semanas anteriores que en el seno de UNT han expresado su interés en competir por la magistratura regional tanto el perifoneador de Yaritagua, como el baquiano Lencho Monasterios y era lo que se había venido planteando desde hace algún tiempo; sin embargo, a última hora y en forma sorpresiva aparece el floriado, sin consultar con quienes inicialmente mostraron su intención, y dizque comienza a contactar a la gente de la organización y a solicitarles su respaldo, ya que supuestamente el caudillo de Maracaibo, Manolín le habría dado todo su apoyo para que sea el candidato por ese partido a la gobernación, lo que al parecer ya se lo había prometido al baquiano de Duaca, quien suponemos que en esta oportunidad no está dispuesto a que le apliquen el mismo by pass que cuando Florido cayó del cielo como gran jefe de UNT, inclusive designando gente en cargos de dirección al día siguiente de haber llegado, en esa oportunidad tragó grueso y siguió adelante. La verdad que Manolín no le está haciendo ningún bien a la organización que lidera, cuando intenta estar bien con Dios y con el Diablo, porque eso es poco serio, no se ve nada bien en un personaje de su jerarquía, por el contrario pueden conseguir que en las bases le pierdan el respeto por actuar de esta manera con dirigentes que le han mostrado fidelidad en el tiempo, así que hay que estar atentos a lo que pueda ocurrir en los próximos días internamente en UNT, ya que masa no está para bollo, según se comenta en el mundo político regional.

Siempre se ha sabido que en el seno de la revolución bolivariana, la procesión va por dentro, existe mucha cizaña, zancadillas a montón, la envidia pulula por todas partes, las apetencias por cargos que otros ostentan no se disimula y a veces afloran estas diferencias y se producen hechos que resultan imposibles de ocultar y que profundizan las diferencias que existen entre las posiciones de liderazgo y las bases del PSUV. La semana pasada se produjo un hecho lamentable, donde un jefecito del IMCA le quitó la vida de un disparo a un joven militante de base que trabajaba como asistente de una concejal, al parecer y de acuerdo con la decisión del Ministerio Público, sin ninguna justificación ya que fue imputado por “Homicidio Intencional Calificado cometido con Alevosía, Lesiones Personales, y Porte Ilícito de Arma de Fuego”, lo que condujo a que previa solicitud del fiscal, el Tribunal 4 de Control del estado Lara impuso la Medida Preventiva Judicial Privativa de Libertad, ordenando su reclusión en el Centro Penitenciario Sargento David Viloria. El hecho se produjo el pasado 12 de marzo aproximadamente a las 6:30 P.M. en las inmediaciones del estacionamiento interno del conjunto Residencias Larenses. La víctima de este presunto “gatillo alegre” fue trasladada hasta el hospital Central Universitario Antonio María Pineda, donde falleció, según el reporte de las autoridades.

Por supuesto que las reacciones de los compañeros y amigos de la víctima no se hicieron esperar, ya que no entendían como es que un funcionario encargado de sembrar y divulgar la cultura en la región, anduviese con ”semejante pistolón”, lo cual aparentemente pretendió justificar que era para “protegerse” ante la creciente inseguridad que hay en la región y decimos que como dicen los abogados, a confesión de partes relevo de pruebas; asimismo(CC) ha denunciado que también hay otros funcionarios que andan también “fuman y beben con el armamento encima, quienes además forman parte del Buró”. Asimismo, dirigentes de base aseguran que “el asesino debe pagar” debido a que hubo un asesinato por un problema de comunidad, alertando que hay que estar muy pendientes en torno a lo que pueda ocurrir en el futuro alrededor de este caso, ya que no descartan, por cierto con mucha certeza, que después que pasen algunas semanas, cuando “las aguas se calmen” el victimario vaya a ser favorecido con una medida sustitutiva, una casa por cárcel, un a libertad provisional, para premiarlo por ser del buró, y que conste que esto lo plantean los propios dirigentes del PSUV, quienes al expresas que las cosas hay que llamarlas por su nombre, acusan al director del IMCA de “asesinar a sangre fría a un compañero” que ha dado bastante por este proceso, recomendando además “que ahora tenemos que cuidarnos de los directores y de los políticos, porque cuando el pez pequeño le diga al pez gordo que la esta cag.., entonces le va a caer a plomo, esto tiene que marcar un precedente”, versión de audios que llegan a nuestra mesa de redacción y como no somos escaparates de nadie se los damos a conocer.

La semana pasada hicimos referencia a la tala indiscriminada de más de 120 árboles en la intercomunal Barquisimeto-Duaca, específicamente El Cují-Tamaca, supuestamente por órdenes del gobernador encargado, quien a pesar de la denuncia consignada en el Ministerio Público, por la organización política UNT que estima que se trata de una agresión contra el medio ambiente, los trabajadores de la gobernación han seguido adelanta con la destrucción de los árboles, lo que pareciera indicar que al jefecito le tiene completamente sin cuidado lo que pueda hacer la Fiscalía, o tal vez quiera demostrar quién es el que verdaderamente manda en la región; la otra lectura que se le puede dar a este episodio, es que el MP no le dio ninguna importancia a la denuncia y estiman que es muy normal que se violente la Ley del Ambiente, que obliga a cualquier ciudadano que va a podrá las matas en el jardín de su casa, a tener que solicitar los permisos correspondientes, y si se trata de destruir un árbol, se tiene que comprometer a sembrar 5 de la misma clase, donde además en forma alegre se está violando también la Constitución Bolivariana de Venezuela, pero como los primeros que la pisotean cada vez que les provoca son los afectos al proceso, porque saben que no hay ninguna sanción por estas actuaciones ilegales, se ríen de las autoridades, incluyendo a la Fiscalía cuya autoridad está quedando muy maltrecha en los actuales momentos. El pasado viernes una diputada de la legitima AN exigió que se buscara a los responsables y se les aplicara todo el peso de la Ley, ya que cometieron este mismo atropello contra el ambiente en el Paseo Indio Manaure de Coro, donde también realizaron un proceso de tala indiscriminada, señalando la legisladora que “esto está ocurriendo en todo el país”.

A los trabajadores de la economía informal en Palavecino, al parecer les habían ofrecido ubicarlos en puestos dentro del Mercado Municipal; sin embargo, como siempre ocurre todo se quedó en puras promesas y los dejaron con los crespos hechos, aún cuando por allí se dejó colar que supuestamente les estaban cobrando peaje para poder ubicarlos, lo cual para nada nos sorprende porque es una práctica común y que se aplica en forma recurrente en Barquisimeto, donde al parecer funcionarios de la Alcaldía pasan todos los fines de semana por los distintos puestos de los buhoneros recolectado los aportes. Ante esta situación los trabajadores han estado asesorándose y han constituido el Frente de Buhoneros de Palavecino, siendo una organización que tiene como objetivo central luchar por las condiciones que les permitan llevar el pan a su hogar y hacer que se cumpla el derecho al trabajo establecido en la Carta Magna, por supuesto en forma pacífica, pero firme. Tenemos información de que dirigentes de UNT les estarían brindando no solamente asesoría legal, sino también su apoyo desde el punto de vista político, por cuanto en estos momentos de tantas dificultades, con una economía totalmente contraída, con el parque industrial venezolano destruido y las pocas industrias que quedan trabajando a solo un 20% de su capacidad instalada, las posibilidades de obtener un empleo son cada día más cuesta arriba. Una primera gestión que están adelantando es sostener una reunión con la jefecita Mirna Víes, quien tiene en sus manos la posibilidad de resolver esta papeleta, impidiendo que el problema tome otras dimensiones y se le salga de las manos.

El régimen no quiere dar su brazo a torcer y mantiene el esquema de cuarentena de 7 + 7, el cual ha sido rechazado por todas las organizaciones gremiales de la empresa privada, léase Fedecámaras, Conindustria, Consecomercio, Fedenaga, Fedeagro, Cavececo, entre otros quienes han presentado soportes suficientes para demostrar que no es durante las actividades que realizan, cuando aumentan los índices de contagios, ya que actúan con mucha rigurosidad y severidad en el cumplimiento de las principales medidas de bioseguridad; sin embargo, el régimen sigue haciendo caso omiso a estos reclamos. En las últimas semanas el país ha venido observando cómo se han disparado los contagios comunitarios en el país, después de la larga flexibilización de los Carnavales, no han bajado de 540 o 560 diarios y creciendo y aun cuando existen indicios suficientes que este repunte ha sido producto de esta flexibilización, ya el régimen ha anunciado que habrá flexibilización en la semana mayor, con algunos cuidados, pero relajación al final del día. Por supuesto, la gente del sector privado no se ha quedado con los brazos cruzados y recientemente expresaron que han contratado empresas que están haciendo un seguimiento a las fiestas, saraos, cumpleaños, bodas que se han estado realizando, siendo los anfitriones en la mayoría de los casos, funcionarios del gobierno o familiares de algún enchufado, reuniones que se caracterizan por el incumplimiento de las medidas de bioseguridad, nadie usa tapaboca, mucho menos se guarda el distanciamiento físico y nada que ver con el gel antibacterial, convirtiéndose estos ágapes en caldos de cultivo para el aumento de los contagios. Creemos que ha llegado la hora de tomar conciencias para evitar que se siga profundizando el colapso del sistema de salud en el país.

Fue bastante oportuna la reunión sostenida esta semana entre los trabajadores de la salud y el Comisionado de Salud, en el Hospital Pediátrico Agustín Zubillaga, allí se intercambiaros impresiones y se acordó que en los próximos días se elevarán a la consideración del funcionario, los reclamos del pediátrico, del HCUAMP, del Hospital de Carora, de los trabajadores del Pastor Oropeza, del hospital de Moran y de todos los demás centros de salud que se vayan incorporando, donde no solo se planteara la problemática salarial, sino la dotación de los insumos necesarios para que puedan prestar un servicio de salud de calidad a los pacientes. Lo importante de todo esto es que se ha logrado reconstituir una alianza Intrasindical gremial, lamentando la ausencia del Colegio de Médicos que en su momento fue una “trinchera” pero que en estos momentos supuestamente está del lado de la represión y del autoritarismo, al ser secuestrado por el gobierno, de acuerdo al criterio de los sindicalistas, quienes señalan que la fachada del Colegio está siendo refaccionada por trabajadores de la Alcaldía, se les están fabricando cubículos internos, razones por las cuales denuncian que fue secuestrado este bastión de lucha. Se anuncia que ya hay una alianza por la Vida y la Salud y se informa que próximamente se constituirá otra alianza en defensa de todos los trabajadores del estado Lara, aspirando a que se extienda por todo el país, aprovechando el extraordinario trabajo que vienen haciendo los trabajadores del sector salud. Los trabajadores de la salud acordaron la eliminación de las guardias de 24 horas, ya que esto constituye el retorno a la esclavitud, ya que son esto tratan de tapar la falta de personal en los centros asistenciales.

Juan Bautista Salas